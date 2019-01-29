شرطة إنجلترا تستعيد "بطريقين" بعد شهر من سرقتهما من حديقة الحيوان

هسبريس ـ مُتابعة

استعادت الشرطة بمقاطعة نوتنغهام بإنجلترا بطريقين من نوع هومبولت، بعد أن سُرقا من حديقة الحيوان في شهر نوفمبر الماضي.

وبعد العثور على البطريقين في منزل في قرية ستريلي بغرب نوتنغهام، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عامًا للاشتباه في سرقة البطاريق.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه قد جرى التحقيق مع المسؤولين في هذا الأمر بدايةً من يوم السرقة، وإنهم تمكنوا من الحصول على المعلومات الكافية لاستعادة البطريقين وإعادتهما إلى حديقة الحيوان.

ومن الجدير بالذكر أن السارق عَرَض البطريقين للبيع على الإنترنيت بعد سرقتهما، وبعد أن باعهما لاحظ المشتري أن البطريقين مسروقان من حديقة الحيوان، إذ أكد له الطبيب البيطري أنهما مزودان بشرائح تعريفية.

وعلى الرغم من أن المشتري قد دفع الكثير من المال لشراء البطريقين، فإنه قرر إبلاغ الشرطة حتى يتم استرجاعهما للحديقة.

وقالت الشرطة إنه جرى إطلاق سراح السارق، بعد التحقيق في الواقعة.