شاهد رد فعل هذه الحيوانات عند رؤية نفسها في المرآة

هسبريس ـ مُتابعة

تتعامل معظم الحيوانات مع انعكاسها في المرآة على أنه كائن آخر غريب عنها، وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك بعض الحيوانات التي تمتلك مقدرة التعرف على نفسها بسبب قدرة ذكائها العالي.

ولهذا السبب، أجرى مجموعة من العلماء اختبارا في إحدى الغابات، إذ وضعوا مرآة كبيرة ليشاهدوا ردة فعل الحيوانات عند رؤية أنفسها. ولقد تم بالفعل تصوير طريقة تفاعل الحيوانات مع هذا الموقف.

ووفقًا للمصور، فقد ظنت بعض الحيوانات أن انعكاسها مجرد فريسة أخرى أثناء مرورها تجاه المرآة، في حين تمكن البعض الآخر من التعرف على نفسه بسرعة.

فبعض الحيوانات، مثل قردة الشمبانزي والأفيال، ظلت تفحص نفسها وتستكشف تفاصيل أجسادها وتدور أمام المرآة عند النظر لانعكاس صورها.

وفي الوقت نفسها، حين اقتربت الغوريلا من أمام المرآة، فإنها لم تخف أو تهرب، بل قامت باحتضان المرآة وفحصها من كل جانب، وفي النهاية تركتها وذهبت دون أن يحدث شيء غريب.

في حين قامت الحيوانات المفترسة، مثل الأسود والفهود، بالهجوم على المرآة، إذ إنها ظنت أن انعكاسها مجرد فريسة.

شاهد رد فعل الحيوانات تجاه انعكاسها في المرآة بنفسك: