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كُتّاب وآراء
إنقاذ امرأة علقت داخل مصعد 3 أيام في نيويورك
ذكرت صحيفة أمريكية أنه تم إنقاذ امرأة، يوم الاثنين، بعد أن علقت داخل لمدة ثلاثة أيام داخل مصعد منزل يملكه ملياردير بمانهاتن، في نيويورك.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ماريتس فورتاليزا، علقت داخل المصعد الذي توقف بين الطابقين الثاني والثالث منذ يوم الجمعة.
وأوضحت الصحيفة أنه تم إنقاذ المرأة (53 عاما) ، والتي تعمل في المنزل الذي يملكه الملياردير وارين ستيفنس وزوجته، عندما حاول شخص توصيل شيء ما إلى المنزل واتصل بأصحاب المنزل.
وأضافت الصحيفة أن أصحاب المنزل أرسلوا شخصا ما إليه، وهو الذي عثر على فورتاليزا في المصعد. ثم تم إنقاذها من قبل فرقة إطفاء، وقالت الفرقة إن المرأة كانت واعية وهادئة.