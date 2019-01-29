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الرئيسية | منوعات | جريمة تهز نيويورك: رجل يطعن زوج ابنته حتى الموت

جريمة تهز نيويورك: رجل يطعن زوج ابنته حتى الموت

جريمة تهز نيويورك: رجل يطعن زوج ابنته حتى الموت
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 18:40

وفقًا لشرطة نيويورك، قام رجل بطعن زوج ابنته حتى الموت في حي "كوينز" بمدينة نيويورك.

ودخل المتهم في شجار عنيف مع زوج ابنته ترافيس فورد، البالغ من العمر 31 عامًا، ليلة الجريمة في تمام الساعة 8 مساء في 24 يناير الجاري، ما دفعه إلى مسك سكين ومن ثم طعن فورد في بطنه ووجهه، وفقًا للسلطات.

وبعد إصابة الضحية بجروح متعددة، تم نقله إلى المستشفى على الفور، حيث أُعلنت وفاته، حسبما ذكرت الشرطة.

وصرح أحد الجيران بأنه كان يسمع أصوات معارك وشجارات متعددة في منزل الضحية قبل يوم الجريمة.

وتم إلقاء القبض على المتهم بعد ارتكابه هذه الجريمة على الفور. ولازالت التحقيقات مستمرة.

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