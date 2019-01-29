ماذا يحدث لجسمك عند أكل "السوشي"؟ .. حقائق علمية مثيرة

هسبريس - متابعة

يعتبر السوشي من أشهر المأكولات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، فهو من الأطباق المفضلة لدى العديد من الناس في مختلف أنحاء العالم. ورغم أنه يتمتع ببعض الفوائد، إذ إنه غني بالفيتامينات، إلا أن بعض الأعراض الجانبية قد تنتج عن تناوله.

تعرف على آثار السوشي على جسمك:

-يرفع من نسبة السكر في الدم:

يتم خلط الأرز مع السكر في السوشي، لذا فإنك ستحصل على معلقة كبيرة من السكر مع كل كوب أرز. ونظرًا لأن الأرز نفسه يرفع من مستويات السكر في الدم، لذلك فإنك ستحصل على ضربة مزدوجة، ناهيك عن نسبة السكر الموجودة في التوابل والصلصات الجانبية.

-قد يسبب تسمما غذائيا:

تحتوي الأسماك النيئة على العديد من الفطريات والبكتريا، والتي تدخل جسم الإنسان وتتكاثر فيه وتسبب تسمما غذائيا، مع الغثيان والقيء ومشاكل في الهضم. ومن المعروف أن هناك العديد من وجبات السوشي التي تحتوي على الأسماك النيئة، لذا يجب تجنب أكلها.

-قد يسبب تسمما بالزئبق:

يحتوي السوشي على نسبة عالية من الزئبق، لذا فإن احتمالية إصابتك بتسمم الزئبق بعد تناوله تٌعد كبيرة. ويسبب هذا النوع من التسمم الكثير من الصعوبات والأعراض المصاحبة، بما في ذلك صعوبة الحركة والنطق والسمع، إلى جانب ضعف الأعصاب.

داء الليستريات:

قد يؤدي الزئبق الموجود في السوشي إلى الإصابة ببكتيريا الليسترية، وهي عبارة عن جرثومة ناجمة عن تناول الأطعمة الملوثة بجرثومة الليستيرية. وفي الأغلب، تصيب بكتيريا الليسترية النساء الحوامل، إذ تؤدي إلى إصابتهن بتشنجات واضطرابات وارتباكات خطيرة، كما قد تؤدي إلى الولادة المبكرة أو إصابة الجنين بتلوث حاد أو قتل الجنين. لذلك، يجب على النساء الحوامل تجنب أكل السوشي تمامًا.

-تسمم السالمونيلا:

يحدث تسمم السالمونيلا نتيجة تناول الأطعمة النيئة أو الملوثة. والسمك النيئ الموجود في السوشي، خصوصًا التونا، قد يسبب عددًا كبيرًا من حالات الإصابة ببكتيريا السالمونيلا. وتعتبر أنفلونزا المعدة من أشهر أعراض تسمم السالمونيلا. ولتجنب الإصابة بهذه البكتيريا، يجب أن تتأكد من جودة المطعم الذي تتناول فيه السوشي.

-السمنة:

نظرًا لنسبة السكر العالية وقطع الجبن المقلية الموجودة في وجبات السوشي فإن من شأنه أن يصيبك بالسمنة المفرطة والزيادة في الوزن بشكل كبير.