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الرئيسية | منوعات | رجل يستقيل من وظيفته ويظهر في زي "سبايدرمان" في يومه الأخير

رجل يستقيل من وظيفته ويظهر في زي "سبايدرمان" في يومه الأخير

رجل يستقيل من وظيفته ويظهر في زي "سبايدرمان" في يومه الأخير
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 29 يناير 2019 - 20:54

استقال رجل يعمل في بنك في ساو باولو بالبرازيل من وظيفته، وفي يومه الأخير قرر القيام بأمر فوق المعتاد.

ذهب الرجل إلى مكان العمل بزي الرجل العنكبوت (سبايدرمان) في آخر يوم له، وبدأ بالتجول في أنحاء البنك بشكل طبيعي، وأخذ يجلس على المكاتب مثلما يبدو في الصور:

في البداية، أصيب بعض العملاء بالذعر إذ إن وجود شخص متنكر داخل البنك لا يشير إلى أي شيء سوى عملية سرقة!.

ولكن بعد ذلك، علم الجميع أن هذا الشخص كان يعمل في البنك، وأصبح الأمر في غاية الطرافة.

إليكم هذه اللقطة الطريفة لـ "سبايدرمان" وهو يتجول في البنك:

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