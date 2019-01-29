خمسة أطعمة عليك التوقف عن تناولها إذا كنت تعاني من الأرق

هسبريس - متابعة

هناك العديد من الأشياء التي قد تؤثر سلبيًا على نمط نومك، بدايةً من التوتر، حتى أمراض السكر والكلي والحموضة.

ووفقًا للدراسات فإن ما نأكله قبل الذهاب إلى النوم يلعب دورًا كبيرًا في التأثير على نمط نومنا، بالإضافة إلى أنه يؤثر على ما نختار تناوله في اليوم التالي. لذا فإن اتباع نظام غذائي سليم يعتبر أمرا في غاية الأهمية.

ولهذا السبب سنعرض عليك خمسة من أكثر الأطعمة التي قد تكون السبب وراء أرقك.

البروكلي

يعتبر البروكلي من الخضروات التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، وعلى الرغم من ذلك فإنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلًا في الهضم. لذا فلا ينصح بتناول البروكلي قبل الذهاب إلى النوم، إذ انه على الأرجح سيبقيك مستيقظًا لفترة زمنية طويلة.

الكرفس

إذا كان سبب أرقك متعلقا بالرغبة في قضاء حاجتك عدة مرات أثناء الليل، فإن تناول الكرفس باستمرار قد تكون له يد في ذلك.

الكرفس يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من الماء، لذا فإن تناوله في العشاء من شأنه أن يملأ المثانة بشكل متزايد. والأمر نفسه ينطبق على الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والخيار والخس.

اللحوم

تحتوي اللحوم على الكثير من البروتين والدهون، لذا فإنها تستغرق وقتًا طويلًا في الهضم، وهذا من شأنه أن يبقيك مستيقظًا لفترة زمنية طويلة. ولتجنب الشعور بالأرق في الليل، يجب ألا تأكل لحوما مباشرةً قبل الذهاب إلى النوم.

الطعام الحار

تعتبر الأطعمة الحارة من أكثر الأطعمة التي تُحدث الأرق، إذ تسبب الحموضة والتعب بالمعدة، نظرًا لكثرة التوابل بها. لذا فإن تناول الطعام الحار قبل الذهاب إلى النوم يعتبر أمر سيئا تمامًا، كما أن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن تناول الطعام الحار قبل النوم يمكن أن يزيد من حدوث الكوابيس!

الحلويات

إن آخر شيء يحتاجه جسمك قبل النوم هو السكريات، إذ ترفع من نسبة السكر في الدم، وهذا من شأنه أن يجعلك تشعر بالنشاط المتزايد وعدم الشعور بالرغبة في النوم. لذا تجنب أكل الحلويات قبل الذهاب إلى النوم.