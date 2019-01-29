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كُتّاب وآراء
رضيع مغربي يحفظ العواصم وينكر وجود إسرائيل
يتداول المغاربة مقطع فيديو لطفل مغربي صغير السن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجيب فيه عن أسئلة والدته بشأن أسماء عواصم بلدان العالم.
وأظهر الطفل الذي يبدو أنه لا يتجاوز عامه الثاني قدرة مثيرة للدهشة بمعرفة وحفظ أسماء عواصم البلدان، حتى البعيدة وغير المعروفة للكثيرين، من بينها أستراليا والفاتيكان والمالديف وفلسطين ومدغشقر، وغيرها من المناطق والبلدان.
وأجاب الرضيع عن جميع الأسئلة بشكل لافت دون أي خطأ، غير أنه عند سؤاله عن عاصمة إسرائيل توقف عن الكلام، ورد "ماكايناش"، يعني أن إسرائيل غير موجودة، وهو ما أثار عاصفة من الإعجاب في مواقع التواصل الاجتماعي.