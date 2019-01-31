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كُتّاب وآراء
قاضٍ يحجب مواقع إلكترونية لشخص يدعي النبوة
إثر شكوى مقدمة من الهيئة الإسلامية العليا بتركيا، أمر قاض بإحدى محاكم أنقرة بحجب مواقع إلكترونية يملكها مواطن تركي يدعي النبوة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إسكندر إيفرينسوغلو أعلن نفسه "نبيا ومهديا"، وادعى أنه تلقى الوحي بوصفه نبي الله، وجمعه في كتاب أطلق عليه اسم "أنوار النبوة".
وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الشؤون الدينية في تركيا طالبت السلطات بعرقلة الوصول إلى مواقع إيفرينسوغلو على شبكة الإنترنت، لكونها تنشر آراء بشأن مواضيع ذات صلة بالقرآن والإسلام.
ووفق المصادر ذاتها، أصدر القاضي الجزائي الثالث للسلام في أنقرة أمرا بحظر الوصول إلى المواقع الخمسة، معتبرا أنها "تخالف المبادئ الأساسية للإسلام"، وأشارت إلى أن مرسوما رئاسيا صدر، مؤخرا، مكن الهيئة الإسلامية العليا من صلاحية مراجعة وحجب آراء وتعليقات بشأن القرآن إذا ما اعتبرتها مخالفة للإسلام.
يذكر أن هذا هو "المهدي" الثاني الذي أثار غضب السلطات التركية في الأشهر الأخيرة، بعدما تم القبض على عدنان أوكتار وعشرات من أتباعه في يوليوز الماضي.