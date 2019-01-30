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كُتّاب وآراء
بعد زواج 7 سنوات .. "مراد علمدار" يرفع دعوى طلاق
أعلن الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل "وادي الذئاب" والمعروف عربيا باسم "مراد علمدر"، إقامة دعوى قضائية للانفصال عن زوجته بعد 7 سنوات من الزواج.
ولم تفلح الجهود التي بذلت من أجل رأب الصدع بين الزوجين، وإنقاذ العائلة، خاصة أن زواجهما أثمر طفلين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.
وارتبط الزوجان في العام 2012، قبل أن تنشب الخلافات بينهما مؤخرا، وأعلن شاشماز، في بيان لمحاميه، أن جهود حل الخلافات لم تكلل بالنجاح، مضيفا أنه "ونتيجة لهذا الفشل، رفع دعوى طلاق أمام المحكمة من أجل الانفصال عن زوجته، بعد محاولات للتفاهم على الانفصال لم تكلل بالنجاح".
وناشد شاشماز، في البيان، الجميع باحترام "أسرارهما الشخصية، وحقوقهما الخاصة، لا سيما مع وجود طفلين يجب الحفاظ على وضعهما النفسي".
واشتهر نجاتي شاشماز، ببطولة سلسلة مسلسل "وادي الذئاب"، حيث لعب دور "مراد علمدار" والذي استمر عرضه لمواسم استمرت سنوات.
وحقق شاشمار نجاحا واسعا في تركيا ومختلف دول العالم، ويحظى بشعبية جارفة في العالم العربي.
وحاليا يستعد النجم التركي لإطلاق مسلسله الجديد "الحراس"، قريبا على إحدى الشاشات التركية.