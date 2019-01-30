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كُتّاب وآراء
طفل يتظاهر باختطافه للتهرب من إنجاز الواجبات المدرسية
ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن طفلا من مدينة شونجكينغ، وسط الصين، أصبح حديث الشبكات الاجتماعية في البلد الآسيوي بعد تظاهره بأنه مختطف للتهرب من عمل الواجبات المدرسية.
وأكد الطفل البالغ من العمر عشر سنوات أن رجلا وامرأة قاما بوضعه في شاحنة بينما كان ذاهبا إلى المدرسة يوم 17 من الشهر الجاري، بحسب ما جاء في صحيفة (ساوث تشينا مورنينغ بوست) الصادرة في هونغ كونغ.
وفي مقطع تسجيلي بثه مكتب البلدية للأمن العام وتمت مشاركته كثيرا على الشبكات الاجتماعية، يؤكد الطفل أنه تمكن من الهرب من "خاطفيه" عندما كانا مشغولين بهاتفيهما، مضيفا أنه اختبأ بين العشب لحين رحيلهما.
وسرعان ما بدأت الشرطة التشكك في رواية الصغير وبعد تبادل الأسئلة انتهى الأمر باعترافه باختلاق كل الأحداث ليتهرب من عمل الواجبات، طبقا للصحيفة.
وبالفعل عثرت قوات الأمن بعد ذلك بوقت قليل على حقيبة الطفل المدرسية في مرآب وداخلها الواجبات التي لم ينته منها حقا.