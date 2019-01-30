24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. غرسوا فقطعنا.. (5.00)

  2. دورية مراقبة المنتجات تثير حفيظة مصدّرين مغاربة (5.00)

  3. مجلس الحسابات يفتحص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين (5.00)

  4. الإمارات تعالج قلوب الأطفال (5.00)

  5. أوجار: أعتزّ باستقامة قضاء المملكة .. والمخالفات تخضع للقانون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | طفل يتظاهر باختطافه للتهرب من إنجاز الواجبات المدرسية

طفل يتظاهر باختطافه للتهرب من إنجاز الواجبات المدرسية

طفل يتظاهر باختطافه للتهرب من إنجاز الواجبات المدرسية
هسبريس - إفي
الأربعاء 30 يناير 2019 - 17:55

ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن طفلا من مدينة شونجكينغ، وسط الصين، أصبح حديث الشبكات الاجتماعية في البلد الآسيوي بعد تظاهره بأنه مختطف للتهرب من عمل الواجبات المدرسية.

وأكد الطفل البالغ من العمر عشر سنوات أن رجلا وامرأة قاما بوضعه في شاحنة بينما كان ذاهبا إلى المدرسة يوم 17 من الشهر الجاري، بحسب ما جاء في صحيفة (ساوث تشينا مورنينغ بوست) الصادرة في هونغ كونغ.

وفي مقطع تسجيلي بثه مكتب البلدية للأمن العام وتمت مشاركته كثيرا على الشبكات الاجتماعية، يؤكد الطفل أنه تمكن من الهرب من "خاطفيه" عندما كانا مشغولين بهاتفيهما، مضيفا أنه اختبأ بين العشب لحين رحيلهما.

وسرعان ما بدأت الشرطة التشكك في رواية الصغير وبعد تبادل الأسئلة انتهى الأمر باعترافه باختلاق كل الأحداث ليتهرب من عمل الواجبات، طبقا للصحيفة.

وبالفعل عثرت قوات الأمن بعد ذلك بوقت قليل على حقيبة الطفل المدرسية في مرآب وداخلها الواجبات التي لم ينته منها حقا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.