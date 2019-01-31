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كُتّاب وآراء
شرطة جنوب إفريقيا تلقي القبض على مهربي قرون وحيد القرن
ذكرت الشرطة في جنوب إفريقيا، أنه تم إلقاء القبض على شخصين في مطار جوهانسبرغ الأسبوع الجاري وكان بحوزتهما قرون وحيد القرن تقدر بـ150 ألف دولار.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة كاتليغو موغالي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سوف يمثلان أمام القضاء"، مضيفة أنه ألقي القبض عليهما في مطار أور تامبو الدولي مساء الاثنين.
وبحسب بيان الشرطة، كان بحوزتهما عشر قطع من القرون يقدر كل منهما بمليوني راند جنوب إفريقي (147 ألف دولار)، وكانا يستعدان للتوجه جوا إلى فيتنام.
جدير بالذكر أن الاتجار في قرون وحيد القرن محظورة منذ عقود ولكن نتيجة للطلب عليها في آسيا، حيث يعتقد أنها مثيرة للشهوة الجنسية، تباع مقابل عشرات الآلاف من اليوروهات لكل كيلوجرام في السوق السوداء.