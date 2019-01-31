24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2213:4616:3519:0120:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. دورية مراقبة المنتجات تثير حفيظة مصدّرين مغاربة (5.00)

  2. مجلس الحسابات يفتحص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين (5.00)

  3. إستراتيجية الإخوان لتطويق النظام (5.00)

  4. الصحراء تضع بيض دبلوماسية المغرب في سلة المعارضة الفنزويلية (5.00)

  5. غصن يعزو اعتقاله في اليابان إلى "خيانة نيسان" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | شرطة جنوب إفريقيا تلقي القبض على مهربي قرون وحيد القرن

شرطة جنوب إفريقيا تلقي القبض على مهربي قرون وحيد القرن

شرطة جنوب إفريقيا تلقي القبض على مهربي قرون وحيد القرن
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 31 يناير 2019 - 03:55

ذكرت الشرطة في جنوب إفريقيا، أنه تم إلقاء القبض على شخصين في مطار جوهانسبرغ الأسبوع الجاري وكان بحوزتهما قرون وحيد القرن تقدر بـ150 ألف دولار.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كاتليغو موغالي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سوف يمثلان أمام القضاء"، مضيفة أنه ألقي القبض عليهما في مطار أور تامبو الدولي مساء الاثنين.

وبحسب بيان الشرطة، كان بحوزتهما عشر قطع من القرون يقدر كل منهما بمليوني راند جنوب إفريقي (147 ألف دولار)، وكانا يستعدان للتوجه جوا إلى فيتنام.

جدير بالذكر أن الاتجار في قرون وحيد القرن محظورة منذ عقود ولكن نتيجة للطلب عليها في آسيا، حيث يعتقد أنها مثيرة للشهوة الجنسية، تباع مقابل عشرات الآلاف من اليوروهات لكل كيلوجرام في السوق السوداء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.