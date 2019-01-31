متسولان يقتحمان منزلا لإعداد وجبة العشاء داخله

هسبريس - متابعة

يُتابع رجلان متسولان بتهمة الاقتحام بعد قيامهما بدخول منزل في مدينة "سانتا مونيكا" بولاية كاليفورنيا، حيث صرّح صاحب البيت بأنه عاد إلى منزله ليجد شخصان يطبخان ويُعدّان العشاء داخل منزله.

وفي حديثه مع محطة KNBC-TV التليفزيونية، قال روبي سبيلمان إنه عاد من التسوق ليجد رجلين قد اقتحما منزله في "سانتا مونيكا" ومن ثم قاما بإعداد العشاء بشكل طبيعي.

ووصف سبيلمان الرجلين بأنهما كانا يرتديان ملابس ممزقة ومتسخة للغاية.

وبعد أن اتصل سبيلمان بالشرطة، تم إلقاء القبض على الرجلين؛ ماركيس وايت البالغ من العمر 19 عامًا وإيليجا سمارت البالغ من العمر 29 عامًا على الفور.