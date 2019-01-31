ما لا تعرفه عن اللوز .. 7 فوائد صحية

هسبريس - متابعة

يعتبر اللوز من المكسرات المشهورة جدًا بفوائدها العديدة، إذ إنه مليء بالبروتين والفيتامينات والألياف، وتناوله بانتظام يقلل من مخاطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية، مثل أمراض القلب والسمنة والسكر؛ ورغم أنه يحتوي على كمية لا بأس بها من الدهون، إلا أنه يتمتع بقيمة غذائية عالية وفوائد رائعة لجسم الإنسان.

تعرف على فوائد اللوز لجسم الإنسان:

يعتبر اللوز مفيدا جدًا لمرضي الكولسترول، فهو يقوم برفع مستوى الكولسترول النافع (HDL)، وخفض مستوي الكولسترول الضار (LDL)، وبالتالي فهو يحمي من أمراض القلب المختلفة.

يستخدم اللوز لعلاج مشاكل الشعر، إذ يمنحه العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحميه من الجفاف وتمنع عنه الخشونة، وكذلك تقلل من تساقطه.

نظرًا إلى احتواء اللوز على الدهون الأحادية غير المُشبعة ومضادات الأكسدة فإنه يقي من الإصابة بأمراض القلب.

يقلل اللوز من التجاعيد ويمنحك بشرة نضرة وناعمة وصحية للغاية بفضل فيتامين E والمنغنيز الموجود بداخله، كما أنه يساعد على شفاء الحروق أيضًا، خاصًة زيت اللوز المرّ.

واحدة من الفوائد الصحية الأخرى للوز أنه يُحسن عملية الهضم، فهو غني بالألياف، والتي تمنع الإمساك وتقوم بتسهيل عملية الهضم بشكل جيد.

يساعد اللوز على خفض الوزن، إذ يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين، والتي تساعد على إبقاء الشعور بالشبع لفترة طويلة. كما أن تناول حليب اللوز يسهم في إنقاص الوزن بسبب احتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

يحتوي اللوز على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على نمو العقل البشري، إذ يتضمن مركبات حيوية وغذائية للدماغ، مثل الريبوفلافين والكارنيتين، والتي أثبت أنها تعمل على زيادة نشاط الدماغ.