أم أمريكية تطلق الرصاص على ابنتها أثناء شجار منزلي

هسبريس - متابعة

تم إلقاء القبض على سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا في ولاية واشنطن لقيامها بإطلاق الرصاص وقتل ابنتها المراهقة البالغة من العمر 14 عامًا أثناء شجار منزلي

ووفقًا للشرطة، قامت الفتاه بالاتصال بالنجدة للإبلاغ عن شجار بين والدها ووالدتها في منزلهما بحي سميثرز أفنيو.

وأثناء النزاع، قامت الأم بإطلاق النار على ابنتها أثناء تحدثها مع النجدة عبر الهاتف، بحسب ما ذكرت السلطات. ومن ثم، تم احتجاز الأم في مكان الحادث.

يعتقد المحققون أن هذا النزاع كان متعلقًا بأطفالهما بعد أن فقدت الأم حضانتهم، حيث صرح الأب بأنه عاد إلى المنزل ليجد الأم هناك بينما من المفترض ألا تكون.

ولقد تم احتجاز الأم في سجن مقاطعة كينج بتهمة القتل من الدرجة الأولى.