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الرئيسية | منوعات | عجوز تضرب زوجها بالعصا حتى الموت

عجوز تضرب زوجها بالعصا حتى الموت

عجوز تضرب زوجها بالعصا حتى الموت
هسبريس - متابعة
السبت 02 فبراير 2019 - 06:21

بحسب ما ذكرت شرطة ولاية فلوريدا، قامت امرأة عجوز بضرب زوجها العجوز بالعصا حتى الموت. فقد تم اتهام رامونا ماكسين لوند، البالغة من العمر 86 عامًا، بقتل زوجها فرانسيس لوند، البالغ من العمر 89 عامًا، عن طريق ضربه بالعصا.

ووفقًا لشرطة مقاطعة سانتا روزا، فإن رامونا تعتبر أكبر شخص سنًا يُتهم بجريمة قتل في المقاطعة. وقد تم احتجاز المتهمة بسند بقيمة 250 ألف دولار في مصحة سجن مقاطعة سانتا روزا حتى تتمكن الشرطة من تحديد ما إذا كانت تعاني من الخرف أم لا.

وفي يوم الحادث، قام أحد الجيران بالاتصال بالشرطة بعد أن رأى فرانسيس مرميًا على الأرض ورامونا فوقه، وقد ظن في البداية أن فرانسيس سقط وزوجته كانت تحاول مساعدته، ولكن بعد أن تبين له الأمر، سارع بالاتصال بالشرطة.

وعندما وصل رجال الشرطة، عثروا على آثار دم على الأريكة والباب، ولاحظوا أيضًا وجود دم على ثياب رامونا.

وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه رامونا، لأنه يجري تحديد ما إذا كانت مصابة بالخرف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ### السبت 02 فبراير 2019 - 12:47
لا يغرنك صبر المرأة اذا رأيت منها عدم ردة فعلها فاعلم انها تجمع الحساب لتعطيه لك دفعة واحدة هههه
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2 - amin sidi السبت 02 فبراير 2019 - 14:48
سلام: الى مندوبية التخطيط. بلما ضيعو وقتكم واموال ألوطن في البحث والتنقيب في العنف ضد الرجول .ها امرا عجوز عمرها قرن ضربت اوعنفت رجلها العجوز حتى هو عمرو قرن اوقتلتو بالعصا حتى مات .هد يكفي على ان المراء حتى هي عنيفة وقاتلة .ومدونة الاسرة رجعة النساء بوكسورات وبطالة في تعنيف الرجال .
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