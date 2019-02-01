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كُتّاب وآراء
هل يمكن أن تصيبك الهواتف المحمولة بالضرر؟!
هل يمكن أن تصيبك الإشعاعات الناتجة عن الهواتف المحمولة بالأمراض؟ لطالما تداول حول هذا السؤال العلماء والباحثون في الآونة الأخيرة؛ إذ يعتقد البعض أن الهواتف المحمولة قد تشكل خطرًا كبيرًا على حياتنا، بما في ذلك خطر الإصابة بسرطان المخ والآلام المزمنة إلى جانب إهلاك العين، في حين يعتقد البعض الآخر أنها لا تشكل أي مخاطر صحية من هذا النوع. وحتى الآن، لم يتوصل الباحثون إلى قرار واضح بشأن هذا الأمر.
ولكن في الواقع، يؤثر الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة بشكل سلبي على الأشخاص؛ إذ إن شاشاتها تؤدي إلى زيادة الضغط على العين وإجهادها، وبالتالي تعريضها لمشاكل متعددة، مثل جفاف العين وضعف الرؤية وصعوبة التركيز.
وإلى جانب العين، تؤثر الهواتف المحمولة أيضًا على العمود الفقري؛ إذ أثبتت الدراسات أن استخدام الهاتف المحمول في وضعية معينة لمدة طويلة من شأنه أن يسبب مشاكل وآلاما في العمود الفقري والرقبة والكتفين واليد، وغيرها، وهذا يرجع إلى تشكيل ضغط متزايد على هذه الأعضاء.
والأمر الأكثر تعقيدًا هو أن الهواتف المحمولة قد تسبب أمراضا خطيرة للغاية مثل سرطان المخ؛ فقد تكاثرت الأقاويل حول تأثير الهواتف الذكية على الإصابة بهذا الداء.
ويري البعض أن استخدام الهاتف المحمول هو السبب في تطور مرض السرطان، في حين يرى البعض الآخر، مثل جمعية السرطان الدنماركية ولجنة الخبراء النرويجية، أن الهاتف المحمول لا يشكل أي مخاطر صحية من هذا النوع.
لم يصل أحد إلى قرار متفق عليه حتى الآن، ولكن ما رأيك؟ هل تظن أن الهواتف المحمولة قد تسبب ضررًا على صحة الإنسان؟
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
إذا زاد شيء عن حده انقلب إلى ضده .