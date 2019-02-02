هذه الأطعمة قد تضر بصحة أطفالك.. تجنبها!

هسبريس - متابعة

من الضروري الاهتمام بصحة أطفالنا ومتابعة نظامهم الغذائي؛ إذ علينا الانتباه جيدًا إلى الأطعمة التي يجب أن نقدمها لهم وتلك التي يجب تجنبها.

هناك عدد من الأطعمة التي تؤثر سلبيا وتضر بصحة أطفالنا يجب علينا تجنبها تمامًا. وإليك أشهرها:

النقانق

تعتبر النقانق من اللحوم المصنعة الضارة التي يجب منعها عن الأطفال بقدر الإمكان، فهي من شأنها أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان وأمراض القلب والسكري، بالإضافة إلى أنها مليئة بالملح والدهون المشبعة.

الأجبان المطبوخة

أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك عددا من الأجبان المطبوخة التي قد تكون خطيرة على صحة الناس، بما في ذلك الأطفال، خصوصًا وأنها مليئة بالكثير من السعرات الحرارية والدهون المركبة التي تعد غير سهلة للهضم.

السكاكر

تحتوي الحلوى والسكاكر على نسبة عالية جدًا من السكر والسعرات الحرارية والمواد الحافظة والألوان الصناعية التي تعتبر مضرة للأسنان، بالإضافة إلى أنها قد تصيب الأطفال بالطاقة المفرطة في حال الإكثار من تناولها.

المشروبات الغازية

تعتبر المشروبات الغازية من أسوأ المشروبات التي يمكن أن تقدمها للطفل، بالإضافة إلى العصائر المعلبة، حيث تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر والسعرات الحرارية التي لا تضيف أي قيمة غذائية إلى الطفل على الإطلاق. لذا، من الأفضل استبدالهما بالعصائر الطازجة.

الوجبات السريعة

إن الوجبات السريعة التي توفرها المطاعم المتخصصة في ذلك لا تتضمن قيمة غذائية عالية على الإطلاق، وعلاوةً على ذلك، فإنها تتضمن مكونات ضارة ونسبة عالية من الدهون.

وتحتوي الوجبات السريعة، بما في ذلك الهامبرغر والناجتس والبطاطس المقلية، على 800 سعرة حرارية، و40 غراما من الدهون، وغرام كامل من الصوديوم، بالإضافة إلى مكسبات الطعم واللون.