آلاف المسلمين يطالبون "نايك" بسحب حذاء رياضي

هسبريس - إفي

أطلق عدد من مستخدمي الإنترنت المسلمين طلبا دعمه 21 ألف شخص حتى الآن لمطالبة شركة (نايك) الأمريكية للملابس الرياضية، بسحب موديل لحذاء جديد طرحته ويحمل أسفل النعل شعارا، يقولون أنه يشبه كلمة "الله" باللغة العربية.

ودشنت سيدة تدعى سايقه نورين عريضة على موقع "Change.org" تطالب فيها (نايك) بسحب حذاء "AIR MAX 270"، لاعتبارها أن الشعار المستخدم أسفل النعل "سيدعس الناس فوقه وسيمتلىء بالوحل والقاذورات".

ونددت العريضة بإقدام شركة الملابس الرياضية الشهيرة على السماح باستخدام كلمة "الله" في صناعة حذاء، معتبرة هذا الأمر إساءة للإسلام والمسلمين، لذلك طالبت بسحبه من الأسواق على مستوى العالم فورا.

كما ذكرت العريضة بأن الشركة نفسها سبق واضطرت لسحب موديل حذاء آخر في عام 1997 كونه كان يحمل شعارا مماثلا يشبه كلمة "الله" باللغة العربية.

وتسائلت نورين "إذا كان الحذاء السابق قد آثار وقتها هذا الغضب، فكيف سمحت الشركة بالموافقة على هذا الإصدار الجديد".

كما دعا بعض الأشخاص الذين دعموا العريضة لمقاطعة منتجات (نايك).

من جانبه، أشار مدير الاتصالات بمجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية، إبراهيم هوبر إلى أن هذه المؤسسة تتحدث مع (نايك) في هذا الصدد، على الرغم من اعتباره أن الأمر حدث دون نية سيئة من جانب الشركة.