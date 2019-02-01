ماريا كاري تتألق في حفل غير مسبوق بالسعودية

هسبريس - د.ب.أ

أحيت المغنية الأمريكية ماريا كاري، أول حفل لها في السعودية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة (غرب المملكة) في حضور جماهيري كبير امتد حتى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وتداول نشطاء فيديوهات للحظة صعود ماريا كاري على المسرح، والتي بدأت حفلها بالغناء مباشرة، إذ قوبلت بعاصفة من التصفيق، فور ظهورها على خشبة المسرح.

وكان المتحدث باسم كاري قال في بيان: "باعتبارها أول فنانة عالمية تؤدي في المملكة العربية السعودية، فإن ماريا كاري تدرك الأهمية الثقافية لهذا الحدث"، وأضاف أن كاري "تتطلع إلى إلهام الجمهور السعودي وتحفيزه".

وأحيت نجمة البوب الأمريكية ماريا كاري الحفل في السعودية برغم الدعوات إلى إلغاء العرض احتجاجا على وضعية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وارتدت فستانا أسود لامعا الأكمام وكشفت شعرها.

وجاء حفل ماريا كاري بعد أن طُلب منها دعم نشطاء حقوق المرأة المعتقلين، وسط تقارير من المجموعات الحقوقية بأنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي.

وكتب وليد الهذلول، شقيق الناشطة الحقوقية لجين، في مقال رأي أمس الخميس: "كواحد من المعجبين بماريا كاري، أرغب برؤيتها تطالب بإطلاق سراح شقيقتي وهي على خشبة المسرح".

وأضاف: "مساء الخميس، ستقدم المغنية الأمريكية ماريا كاري حفلا في السعودية. هذا الحفل هو محاولة مثيرة للشفقة لإثبات جهود المملكة في أن تصبح أكثر تسامحا مع النساء. فهناك الكثير من النساء القابعات في السجون السعودية، ببساطة، لأنهن طالبن بمعاملة أفضل للنساء".