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الرئيسية | منوعات | ماريا كاري تتألق في حفل غير مسبوق بالسعودية

ماريا كاري تتألق في حفل غير مسبوق بالسعودية

ماريا كاري تتألق في حفل غير مسبوق بالسعودية
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:41

أحيت المغنية الأمريكية ماريا كاري، أول حفل لها في السعودية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة (غرب المملكة) في حضور جماهيري كبير امتد حتى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وتداول نشطاء فيديوهات للحظة صعود ماريا كاري على المسرح، والتي بدأت حفلها بالغناء مباشرة، إذ قوبلت بعاصفة من التصفيق، فور ظهورها على خشبة المسرح.

وكان المتحدث باسم كاري قال في بيان: "باعتبارها أول فنانة عالمية تؤدي في المملكة العربية السعودية، فإن ماريا كاري تدرك الأهمية الثقافية لهذا الحدث"، وأضاف أن كاري "تتطلع إلى إلهام الجمهور السعودي وتحفيزه".

وأحيت نجمة البوب الأمريكية ماريا كاري الحفل في السعودية برغم الدعوات إلى إلغاء العرض احتجاجا على وضعية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وارتدت فستانا أسود لامعا الأكمام وكشفت شعرها.

وجاء حفل ماريا كاري بعد أن طُلب منها دعم نشطاء حقوق المرأة المعتقلين، وسط تقارير من المجموعات الحقوقية بأنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي.

وكتب وليد الهذلول، شقيق الناشطة الحقوقية لجين، في مقال رأي أمس الخميس: "كواحد من المعجبين بماريا كاري، أرغب برؤيتها تطالب بإطلاق سراح شقيقتي وهي على خشبة المسرح".

وأضاف: "مساء الخميس، ستقدم المغنية الأمريكية ماريا كاري حفلا في السعودية. هذا الحفل هو محاولة مثيرة للشفقة لإثبات جهود المملكة في أن تصبح أكثر تسامحا مع النساء. فهناك الكثير من النساء القابعات في السجون السعودية، ببساطة، لأنهن طالبن بمعاملة أفضل للنساء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - بوشتى بن بوجمعة الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:48
ماريا كاري في السعودية العجب كل العجب ماذا حدث ويحدث في هذا العالم تتسارع الاحداث وتؤول الى ما لايفهم .....
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23
2 - منير الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:48
ظهر الإسلام غريبا و سيعود غريبا فطوبا للغرباء ..صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم..
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49
3 - nour lhouda الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:54
وكشفت شعرها ؟؟؟؟؟؟ هل كنتم تنتظرون أن تغني بالحجاب مثلا
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29
4 - youssef الجمعة 01 فبراير 2019 - 14:55
في السعودية وفي يوم الجمعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
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27
5 - محمد عقل الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:02
حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ما ينقص ارض الحرمين ان تلقي فيها العالمة الزاهدة ماريا كاري محاضراتها الجسدية
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23
6 - هشام الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:06
لقد انتها كل شيء مرحبا بالسعودية لقد وصلنا المرحلة الأخيرة من علامات الساعة
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17
7 - charaf eddine. الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:07
السعودية خاصها تحيد دايك الجملة ديال "لا إله إلا الله محمد رسول الله" من الراية ديالها و ديك ساع دير لي بغات ... المشكل ان الكعبة المشرفة كاينة فيها و ما يمكنش بأي حال من الأحوال المسلمين يقاطعو الحج.
هاد السعودية غادية ل طريق العولمة و غادي تشوه الإسلام و تخلي الشعوب الأخرى ما باقيش تشوف الهيبة بالمسلمين.
لي جا يدي منها الفلوس .. الغرب تايستنزفو الثروات ديالها و الشعب تابعن غير الشهوات ... الله يدير شي تاويل ديال الخير و صافي
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14
8 - حمدون الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. واحسرتاه على المكان المقدس
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8
9 - سكريتي 12 ساعة متواصلة الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:09
دخل الجنود قرية واغتصبوا كل نسائها الا واحدة من النساء قاومت الجندي وقتلته وقطعت رأسه !
وبعد ان انهى الجنود مهمتهم ورجعوا لثكناتهم ومعسكراتهم ، خرجت كل النساء من بيوتهن يلملمن ملابسهن الممزقه ويبكين بحرقه الا هي !
خرجت من بيتها وجاءت حامله رٲس الجندي بين يديها وكل نظراتها عزه نفس واحتقار للاخريات و قالت : هل كنتم تظنون اتركه يغتصبني دون ان اقتله او يقتلني
فنظرت نساء القرية لبعضهن البعض وقررن انه يجب قتلها حتى لا تتعالى عليهن بشرفها و لكي لا يسألهن أزواجهن عندما يعودوا من العمل لما لم تقاومن مثلها !
فهجموا عليها على حين غفلة و قتلوها
(قتلوا الشرف ليحيا العار )
هذا حال الفاسدين في مجتمعنا اليوم يقتلون ويعزلون ويحاربون كل شريف كي ﻻيكون شاهدا على فسادهم !!!؟ ...!
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41
10 - أم محمد الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:11
مبقى ميعجب لا اله الا الله محمد رسول الله
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10
11 - ولد الري_____________ش الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:11
الارض الطيبة,ارض الانبياء,ومهد الاسلام,في عهد سلمان تدنس هذه البقعة الطيبة,وبدل التنديد بهذا الفعل المشين,نسمع ابواق الفتنة والمنكر تشيد وتنوه به,اللهم ان هذا منكر,لقد اصابوا الاسلام في مقتل,بفتح هذه الارض الطيبة امام المنكر والفحشاء محاولين تجفيف منابع الاسلام,لكن الله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون والعملاء والخونة.
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8
12 - محمد الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:13
وأين علماء السعودية من هذا حسبنا الله ونعم الوكيل والله إن القلب ليحزن لما أصاب هذه الامةً
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم"
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9
13 - مغترب الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:14
سكات حسن بدون تعليق.........!!!!!
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3
14 - سعيد الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:20
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نعيش في اخيرا الزمان لم يبقى إلا خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ونزول عيسى عليه السلام وخروج اجوج و ماجوج وظهور الدجال اين ايام زمان كنت اسمع اسم السعودية يقشعر جسمي لأنها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم السعودية كانت تعني لي مكان مقدس لنا نحن المسلمين كنت اقول للأصدقاء ان الهوا الموجود في السعودية من الجنة وأن الملائكة في يوم الجمعه يهبطون لأرض السعودية لأنها أرض الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن ماري كاري تغني في السعودية ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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1
15 - aboutarik الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:22
غريب أمر هدا البلد بالأمس حرام واليوم حلال. من الدي تغير هل الدين واين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ام الحاكم هو الأمر.. تفهم تسطا
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7
16 - oussa الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:22
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مخرب للإسلام ولانسنية والأخلاق ومدافع عن الانحطاط ورديلة
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5
17 - رضوان الداودي الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:29
اسفون يا رسول الله اسفون على صحابة الكرام اسفون على حمزة اسفون على الارض الحرمين كل هؤلاء ضحو بارواحهم من الأجل ان تكون كلمة الله هي العليا وانظر الان الى ما يفعلوه ال سعود بها
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18 - اديس الجمعة 01 فبراير 2019 - 15:30
و بعد إحياء الحفلة سوف تتوجه لأداء مناسك العمرة ...
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