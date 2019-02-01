24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:36
|19:01
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحرّاق يناقش "الروحانية والخرافية" في كتاب جديد
- بنشماش ينفي تسريب تسجيلات "تقصي الحقائق"
- بوعلي يعرض "الكاريكاتور والمجتمع" في دار اللوان
- مع التشكيلي بن يسف
- جدل لغات التدريس يعود إلى لجنة التعليم بالبرلمان
الحكومة تُعوض ضحايا الحمى القلاعية بـ3 ملايين ابتداءً من فبراير (5.00)
عصيد يراسل أمزازي: مدارس تغتال الأطفال بتلقين التطرف والإحباط (4.43)
مبروكي: استهلاك "عقار الدين" يصيب المغاربة بتسعة آثار جانبية (3.75)
الصفقات العسكرية الروسية تتهاوى أمام السياسة الدفاعية للمملكة (3.67)
- عصيد يراسل أمزازي: مدارس تغتال الأطفال بتلقين التطرف والإحباط - (85)
- "أنفلونزا الخنازير" تضرب بقوة في المغرب .. تسجيل 5 حالات وفاة - (84)
- قضية "الأستاذ المعجزة" تعيد جدل الدروس الخصوصية إلى الواجهة - (82)
- الجامعة تجذب الأرجنتين إلى المغرب بمليون دولار - (62)
- الصفقات العسكرية الروسية تتهاوى أمام السياسة الدفاعية للمملكة - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ماريا كاري تتألق في حفل غير مسبوق بالسعودية
أحيت المغنية الأمريكية ماريا كاري، أول حفل لها في السعودية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة (غرب المملكة) في حضور جماهيري كبير امتد حتى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.
وتداول نشطاء فيديوهات للحظة صعود ماريا كاري على المسرح، والتي بدأت حفلها بالغناء مباشرة، إذ قوبلت بعاصفة من التصفيق، فور ظهورها على خشبة المسرح.
وكان المتحدث باسم كاري قال في بيان: "باعتبارها أول فنانة عالمية تؤدي في المملكة العربية السعودية، فإن ماريا كاري تدرك الأهمية الثقافية لهذا الحدث"، وأضاف أن كاري "تتطلع إلى إلهام الجمهور السعودي وتحفيزه".
وأحيت نجمة البوب الأمريكية ماريا كاري الحفل في السعودية برغم الدعوات إلى إلغاء العرض احتجاجا على وضعية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وارتدت فستانا أسود لامعا الأكمام وكشفت شعرها.
وجاء حفل ماريا كاري بعد أن طُلب منها دعم نشطاء حقوق المرأة المعتقلين، وسط تقارير من المجموعات الحقوقية بأنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي.
وكتب وليد الهذلول، شقيق الناشطة الحقوقية لجين، في مقال رأي أمس الخميس: "كواحد من المعجبين بماريا كاري، أرغب برؤيتها تطالب بإطلاق سراح شقيقتي وهي على خشبة المسرح".
وأضاف: "مساء الخميس، ستقدم المغنية الأمريكية ماريا كاري حفلا في السعودية. هذا الحفل هو محاولة مثيرة للشفقة لإثبات جهود المملكة في أن تصبح أكثر تسامحا مع النساء. فهناك الكثير من النساء القابعات في السجون السعودية، ببساطة، لأنهن طالبن بمعاملة أفضل للنساء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
حسبنا الله ونعم الوكيل
هاد السعودية غادية ل طريق العولمة و غادي تشوه الإسلام و تخلي الشعوب الأخرى ما باقيش تشوف الهيبة بالمسلمين.
لي جا يدي منها الفلوس .. الغرب تايستنزفو الثروات ديالها و الشعب تابعن غير الشهوات ... الله يدير شي تاويل ديال الخير و صافي
وبعد ان انهى الجنود مهمتهم ورجعوا لثكناتهم ومعسكراتهم ، خرجت كل النساء من بيوتهن يلملمن ملابسهن الممزقه ويبكين بحرقه الا هي !
خرجت من بيتها وجاءت حامله رٲس الجندي بين يديها وكل نظراتها عزه نفس واحتقار للاخريات و قالت : هل كنتم تظنون اتركه يغتصبني دون ان اقتله او يقتلني
فنظرت نساء القرية لبعضهن البعض وقررن انه يجب قتلها حتى لا تتعالى عليهن بشرفها و لكي لا يسألهن أزواجهن عندما يعودوا من العمل لما لم تقاومن مثلها !
فهجموا عليها على حين غفلة و قتلوها
(قتلوا الشرف ليحيا العار )
هذا حال الفاسدين في مجتمعنا اليوم يقتلون ويعزلون ويحاربون كل شريف كي ﻻيكون شاهدا على فسادهم !!!؟ ...!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم"