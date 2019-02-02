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كُتّاب وآراء
جريمة مروعة تهز روسيا.. حرق رضيع حتى الموت من قِبل جدّيه
وفقًا لشرطة روسيا، تم حرق رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا داخل فرن من قِبل جديه. إذ قامت والدته البالغة من العمر 20 عامًا بتركه تحت رعاية والديها في منزل العائلة بمقاطعة خاكاسيا بروسيا، وعندما عادت إلى المنزل وجدت ابنها عبارة عن بقايا متفحمة داخل الفرن!
وذكر بيان صادر عن لجنة التحقيق الإقليمية المسؤولة عن التحقيق في الجرائم أن الجدين كانا ثملين عندما قاما بهذا الفعل الشنيع. ووفقًا للطب الشرعي، فإن الرضيع توفي إثر الحروق التي أصيب بها، بعد أن قام جداه بحرقه حيًا!
وقد صرح أحد الجيران أن الجد ذهب ليحتسي بعض الفودكا، وعاد إلى المنزل ثملا، فقام بوضع الرضيع داخل الفرن وحرقه.
وقالت مصادر إنفاذ القانون إنه تم إلقاء القبض على الجدة البالغة من العمر 42 عامًا، والجد البالغ من العمر 47 عامًا، وبدأ التحقيق الجنائي معهما بخصوص تهمة القتل المتعمد لرضيع عاجز.