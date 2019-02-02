هسبريس ـ مُتابعة

تعرض رجل مقيم بمدينة ملبورن بأستراليا إلى أغرب عملية سرقة على الإطلاق، حيث رصدت كاميرات المراقبة الموجودة بمنزله تصرفات السارق الغريبة أثناء محاولته سرقة المنزل.

وقد أظهرت كاميرات المراقبة السارق وهو في طريقه إلى منزل ستيفن فريمان، صاحب المنزل، إذ قام بالدخول، لكنه لم يكن مهتمًا أبدًا بالأشياء الثمينة الموجودة بالمنزل، إذ هناك شيء آخر كان يهدف إليه اللص.

ووفقًا للكاميرات، فإن اللص المجهول هويته قام بالقفز عبر السور الخلفي للمنزل، وقام "بإلقاء التحية" على كلب الحراسة، وبعد ذلك أمضى حوالي ساعة ونصف في الاسترخاء وتناول الطعام وإجراء بعض الأعمال المنزلية داخل المنزل.

ودخل اللص المنزل حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا، وظل بداخله حتى عاد صاحب المنزل البالغ من العمر 55 عامًا. وخلال هذا الوقت، قام اللص بغسل ثيابه وقص أظافر قدميه والبحث عن شكولاطة في الثلاجة.

وقد صرح ستفين قائلًا إن اللص قام بأكل جميع الشكولاطة المفضلة إليه، كما قام بشرب العديد من المشروبات.

وحسبما ما ورد، فقد كان اللص على وشك أن يستحم، في الوقت الذي كان يدخل ستيفن إلى ممر السيارات. وقد تمكن اللص من الفرار سريعًا قبل أن يضبطه ستيفن. ويتم البحث حاليًا عن هذا اللص، إذ يشتبه ضباط الشرطة في أن يكون الرجل متسولًا.