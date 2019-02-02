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كُتّاب وآراء
طبق مكرونة يتسبب في وفاه طالب يبلغ من العمر 20 عاما
توفي طالب بلجيكي يبلغ من العمر 20 عامًا بعد أن قام بتناول طبق من المعكرونة، ثم ذهب إلى فراشه لينام، ولم يستيقظ مرة أخرى.
فبعد أن عاد الطالب، المقيم بمدينة بروكسيل في بلجيكا، إلى المنزل بعد الكلية، شعر بالجوع، فقام بتسخين المعكرونة داخل الميكروويف، والتي قام بإعدادها قبل ذلك بحوالي خمسة أيام دون أن يتركها في الثلاجة، ومن ثم بدأ بتناولها.
وبعد ذلك ذهب الشاب لممارسة بعض التمارين الرياضية، لكنه شعر بالصداع وآلام في البطن والغثيان والإرهاق أثناء ذلك، مما دفعه للذهاب إلى النوم ليأخذ قسطًا من الراحة، لكنه لم يستيقظ مجددًا.
واكتشفت عائلة الطالب وفاته بعد أن لاحظت أنه نام لمدة 11 ساعة متواصلة ولم يذهب إلى الكلية، إذ لاحظت والدته فيما بعد أنه قد فارق الحياة.
ووفقًا للطب الشرعي، فقد توفي هذا الطالب بشكل مفاجئ نتيجة تسمم غذائي ناجم عن بكتيريا سامة نمت في المعكرونة التي أعدها منذ فترة طويلة، مما أدى إلى تعطل عمل الكبد.
جدير بالذكر أن هذه الباكتيريا عادةً ما تسبب حدوث القيء والغثيان، ولكن حالة الطالب كانت مختلفة، إذ أنه ذهب إلى النوم بعد فترة قصيرة من تناول المعكرونة.