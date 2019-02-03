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الرئيسية | منوعات | شاب يقتل والديه ويحتفظ بجثمانهما مدة 5 أيام قبل أن يقتل نفسه

شاب يقتل والديه ويحتفظ بجثمانهما مدة 5 أيام قبل أن يقتل نفسه

شاب يقتل والديه ويحتفظ بجثمانهما مدة 5 أيام قبل أن يقتل نفسه
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 03 فبراير 2019 - 14:57

وفقًا لشرطة واشنطن، فقد قام شاب بقتل والده ووالدته في منزلهم، وقام بالعيش مع جثمانهما خمسة أيام قبل أن ينتحر!

وحسبما ورد، فإن ماثيو فيكين، البالغ من العمر 34 عامًا، قام على الأرجح بقتل والديه لأنهما كانا يخططان لبيع المنزل والانتقال إلى منزل آخر، وكان هو يُعارض ذلك.

ووفقًا للطب الشرعي، فإن ماثيو قام بإطلاق النار على نفسه بعد خمسة أيام من إطلاق النار على أمه لورين فيكين البالغة من العمر 68 عامًا، وأبيه روبرت فيكين البالغ من العمر 72 عامًا.

وكانت لورين فيكين قد اشترت منزلًا بالقرب من منزل شقيقتها الكبرى في بورتلاند، وكانت تستعد لبيع منزلها القديم، الأمر الذي دفع ابنها إلى ارتكاب هذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الزموري الأحد 03 فبراير 2019 - 15:20
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله على نعمة الإسلام وتعاليمه ونحمد الله الذي أمرنا ببرهما والعناية بهما ماداما حيين وأن لا نقول لهما أف ولا ننهرهما اللهم ارحم والدين المسلمين أجمعين وارزقنا يارب رضاهم ونتوسل إليك أن تغفر لنا إن كنا يوماً أسأنا إليهم بغير قصد .
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41
2 - sociallllllllll الأحد 03 فبراير 2019 - 15:24
كلشي ساكت لو كان هذا الشيء وقع في المغرب كن قامت القيامة والكل كيقول ان المغاربة متخلفين لكن الآن لا أحد يتكلم لأن الواقعة في أمريكة وبالخصوص الجالية لي عيشة خلرج البلاد اوا فينكم الناس لي عايشين ف أمريك كندا الدانمارك النرويج وفرنسا وزيد وزيد
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13
3 - مواطن مغربي الأحد 03 فبراير 2019 - 15:36
لا حول ولا قوة إلا بالله ، لو كان تريث قليلا و ضبط نفسه جنى على والديه و على نفسه بدون سبب. إنه الفراغ الروحي وغياب العاطفة و ضعف أواصر القرابة في المجتمع الغربي. الله يرحمهم فهو ألطف بخلقه من أي أحد
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7
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