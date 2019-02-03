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كُتّاب وآراء
شاب يقتل والديه ويحتفظ بجثمانهما مدة 5 أيام قبل أن يقتل نفسه
وفقًا لشرطة واشنطن، فقد قام شاب بقتل والده ووالدته في منزلهم، وقام بالعيش مع جثمانهما خمسة أيام قبل أن ينتحر!
وحسبما ورد، فإن ماثيو فيكين، البالغ من العمر 34 عامًا، قام على الأرجح بقتل والديه لأنهما كانا يخططان لبيع المنزل والانتقال إلى منزل آخر، وكان هو يُعارض ذلك.
ووفقًا للطب الشرعي، فإن ماثيو قام بإطلاق النار على نفسه بعد خمسة أيام من إطلاق النار على أمه لورين فيكين البالغة من العمر 68 عامًا، وأبيه روبرت فيكين البالغ من العمر 72 عامًا.
وكانت لورين فيكين قد اشترت منزلًا بالقرب من منزل شقيقتها الكبرى في بورتلاند، وكانت تستعد لبيع منزلها القديم، الأمر الذي دفع ابنها إلى ارتكاب هذه الجريمة.