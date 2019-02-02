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كُتّاب وآراء
رجل وضع زجاجة المياه على سيارته فتجمدت!
نظرًا إلى درجات الحرارة المنخفضة والبرد الشديد الذي يحيط معظم الولايات الأمريكية وبلدان العالم، فمن الممكن أن تحدث أشياء غريبة مثل أن تستخدم سيارتك كمُبرد لتجميد المياه!
فقد قام جون هويت، المقيم بمدينة جرينفيل بولاية ساوث كارولينا، بالاستفادة من الثلج الموجود على سيارته، إذ قام بتجميد زجاجة مياه عن طريق وضعها على الجزء الخارجي من سيارته.
في البداية، ترك جون زجاجة المياه على المقعد الأمامي من السيارة طوال الليل، وكانت درجة الحرارة -4 مئوية في تلك الليلة، مما أدى إلى تبريد المياه داخل الزجاجة.
وفي اليوم التالي، قام جون بوضع هذه الزجاجة على الجزء الخارجي من السيارة، وقد حدث شيء مذهل، إذ سرعان ما تحولت المياه داخل الزجاجة إلى ثلج على الفور!
يمكنك مشاهدة هذه التجربة العلمية المذهلة عبر هذا المقطع: