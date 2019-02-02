24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5308:2113:4616:3719:0220:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ثلاثة ملايين نسخة ورقية تنتظر زوار معرض الكتاب بالدار البيضاء (5.00)

  2. الحالة الصحية للزفزافي تصل العثماني .. ومنيب تطالب بفتح تحقيق (5.00)

  3. صينيون يختارون شفشاون للاحتفال بسنتهم الجديدة (5.00)

  4. مهنيون يحذرون من تفشي فيروس "إنفلونزا الخنازير" في المغرب (4.00)

  5. منتخب قطر يهزم اليابان ويحرز كأس آسيا 2019 (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | الفأر فيل يتكهن اليوم بانتهاء الشتاء وحلول الربيع في أمريكا

الفأر فيل يتكهن اليوم بانتهاء الشتاء وحلول الربيع في أمريكا

الفأر فيل يتكهن اليوم بانتهاء الشتاء وحلول الربيع في أمريكا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 02 فبراير 2019 - 11:00

من المنتظر اليوم السبت، أن تتعزز أو تخيب آمال سكان الولايات المتحدة الأمريكية المؤمنين بالخرافات بنهاية للبرد القارس وحلول ربيع مبكر، حيث يتنبأ اليوم السبت جرذ الأرض "بانغسوتاني فيل" وهو الأشهر في العالم، في يوم "غراوندهوج داي" السنوي بنهاية البرد وبدء الربيع.

وفي تقليد يعود لأكثر من 130 عاما، سوف يتم إغواء الفأر للخروج من جحره في جوبلرز نوب في بلدة بانغسوتاني بغرب ولاية بنسلفانيا التي يبلغ تعداد سكانها 5500 نسمة.

وإذا كان اليوم مشمسا ورأى فيل ظله وهرع عائدا إلى جحره، فسوف يستمر الشتاء لستة أسابيع أخرى، ولكن إذا لم ير ظله ،تقول الأعراف أن الولايات المتحدة سوف تحظى بربيع مبكر.

وتشهد بلدة بانغسوتاني، شأنها شأن مناطق شاسعة في الغرب الأوسط الأمريكي وشرق البلاد، دوامة قطبية تسببت في حالات وفاة، وشلت حركة النقل والغاء الدراسة.

وتراجعت درجات الحرارة في البلدة الأسبوع الجاري إلى سالب 21 درجة مئوية. غير أن درجات الحرارة بدأت ترتفع قليلا، ومن المتوقع أن تصل إلى فوق درجات التجمد اليوم السبت.

وسوف يتجمع العديد من الأشخاص لمتابعة هذه الفعالية التي تبدأ بُعيد شروق الشمس، متجاهلين التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن الجرذ فيل "لا يمتلك أي مهارات تنبؤ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.