هذه الأطعمة تُساعد في التخلص من حبّ الشباب

هسبريس - متابعة

يعاني الكثير من الناس من مشاكل حبّ الشباب، خصوصًا المراهقين، إذ أن حبّ الشباب ينشأ مع تغيير مستويات الهرمون عن طريق اتصال بصيلات الشعر مع الدهون، التي تفرزها الغدد الدهنية أسفلها بوجود بقايا الخلايا الميتة، مما يؤدي إلى حدوث التهاب نتيجةً لذلك، وبالتالي يؤدي إلى ظهور حبّ الشباب.

ورغم أن الأمر مزعج للكثير من الناس، فإن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في التخلص من حبّ الشباب.

وإليك قائمة بأفضل الأطعمة التي تسهم في التخلص من حبّ الشباب:

الزنك:

أظهرت بعض الدراسات أن مكملات الزنك قد تساعد في السيطرة على حبّ الشباب بشكل فعال، إذ أن الزنك ينظم عملية التمثيل الغذائي ومستويات الهرمون. وقد تبين أن تناول 40 ملغ من الزنك يساعد في علاج حبّ الشباب. ويمكنك الحصول على الزنك عند تناول بذور اليقطين والكاجو واللحم البقري والديك الرومي والعدس.

فيتامين أ:

يحتوي فيتامين أ على مواد مضادة للتأكسد، وبالتالي فهو يحافظ على نظافة مسامات البشرة، مما يمنع تكوين الحبوب، كما أنه يخفض فائض الزهم (مادة مكونة من الدهن) في الجلد، بالإضافة إلى أنه يزيل حبّ الشباب، ويعمل على تقشير الوجه. ويمكنك الحصول على فيتامين أ عن طريق تناول الكبد والأسماك الزيتية والجبن والبيض والبطاطا الحلوة والسكواش.

فيتامين هـ:

إلى جانب فيتامين أ، فإن فيتامين هـ يُعد أيضًا غنيا بخصائص قوية مضادة للأكسدة، مما يجعله فعالا للغاية في علاج الأمراض الجلدية المختلفة، بما في ذلك حبّ الشباب. ويساعد فيتامين هـ في تنظيم إنتاج البروتينات الجلدية مثل الكولاجين والإيلاستين، وهو مهم للحفاظ على صحة الجلد لأنه يحيد الجذور الحرة التي تتلف البصيلات. ويمكنك الاستفادة من فيتامين هـ عن طريق إضافة زيت جنين القمح والبندق وعباد الشمس واللوز إلى الطعام، كما أنه موجود أيضًا في الأسماك الزيتية والأفوكادو.

الأحماض الدهنية من الأوميغا 3:

تعتبر الأحماض الدهنية من الأوميغا 3 ضرورية جدًا للجسم، إذ أن الأوميغا 3 مضاد للأكسدة، ويعمل على إزالة الجذور الحرة من الجلد. ويمكنك الحصول على الأوميغا 3 عن طريق تناول السلمون والماكريل والسردين وبذور الكتان، حيث ستساعدك تلك الأطعمة على علاج حبّ الشباب وسرعة امتصاص الفيتامينات لتعطيك بشرة صحية ونضرة. إلى جانب ذلك، فالأوميغا 3 يساعد على تجنب الالتهابات والتحكم في ظهور حبّ الشباب.

فيتامين ج:

وفقًا للعديد من الأبحاث والاختبارات، فإن فيتامين ج له تأثير قوي على علاج حبّ الشباب، إذ أن هناك ارتباطا وثيقا بين فيتامين ج وارتفاع مستويات إنتاج الكولاجين داخل الجسم، ويساعد ذلك على الحد من ظهور حبّ الشباب. كما أنه يعمل على معالجة الندبات نظرًا لقدرة الكولاجين المذهلة على شفاء وإصلاح خلايا الجلد التالفة. ويتوفر فيتامين ج في الكنتالوب والفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون الهندي (بامبلوموس) والكيوي والمانجو والفراولة والعنب البري، بالإضافة إلى البروكلي والكرنب الصغير والقرنبيط والخضر الورقية مثل السبانخ والطماطم.