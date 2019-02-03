24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة
- النقد الأجنبي يتراجع إلى 79 مليار دولار بالجزائر
- ميركل تدعو الألمان إلى المساهمة في أمن الإنترنت
- "سوروبان" .. تقنية حديثة في تدريس الرياضيات تنمّي ذكاء التلاميذ
- الانسحاب من معاهدة الصواريخ يتيح لأمريكا تحديث الترسانة النووية
"نفقات شخصية" تضع برلمانيا مغربي الأصل أمام القضاء الفرنسي (5.00)
الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية (5.00)
الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء (5.00)
- الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية - (100)
- محامية تدعو إلى إلغاء "مؤسسة العدول" وتتهم الإرث بتفقير النساء - (96)
- "الإخوان" يرفضون "الحملة الممنهجة" ضد المعاش الاستثنائي لبنكيران - (93)
- عريضة أممية لإنقاذِ الزفزافي .. والأسرة: معاناة ناصر تُبكي العالم - (79)
- عدد وفيات فيروس "إنفلونزا الخنازير" يصل إلى 11 ضحية بالمغرب - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شهيرة وسهير رمزي في ظهور مفاجئ بلا حجاب
ظهرت الفنانة المعتزلة المصرية شهيرة مع الممثلة الشهيرة سهير رمزي، بدون حجاب وبزينة كاملة، خلال افتتاح أول بازار خيري لبيع منتجات وهدايا "يوم الحب" على أن يذهب العائد لصالح أطفال مستشفى أبو الريش.
وكانت شهيرة، زوجة الفنان المعروف محمود ياسين، قد أعلنت رسميا خلع الحجاب ورغبتها في العودة للفن إذا وجدت الأدوار التي تناسبها وتلائم ظروفها، وفق موقع "مجلة سيدتي".
وأوضحت الفنانة سهير رمزي أنها كانت "محتشمة" وتضع غطاء للرأس أو قبعة تكشف عن خصلات الشعر، وليس حجابا بالمعنى المتعارف عليه، لتقرر التخلي حتى عن غطاء الرأس.