شهيرة وسهير رمزي في ظهور مفاجئ بلا حجاب

هسبريس ـ مُتابعة

ظهرت الفنانة المعتزلة المصرية شهيرة مع الممثلة الشهيرة سهير رمزي، بدون حجاب وبزينة كاملة، خلال افتتاح أول بازار خيري لبيع منتجات وهدايا "يوم الحب" على أن يذهب العائد لصالح أطفال مستشفى أبو الريش.

وكانت شهيرة، زوجة الفنان المعروف محمود ياسين، قد أعلنت رسميا خلع الحجاب ورغبتها في العودة للفن إذا وجدت الأدوار التي تناسبها وتلائم ظروفها، وفق موقع "مجلة سيدتي".

وأوضحت الفنانة سهير رمزي أنها كانت "محتشمة" وتضع غطاء للرأس أو قبعة تكشف عن خصلات الشعر، وليس حجابا بالمعنى المتعارف عليه، لتقرر التخلي حتى عن غطاء الرأس.