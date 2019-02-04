فيضان يخرج تماسيح وثعابين إلى شوارع أستراليا

هسبريس ـ مُتابعة

تم رصد تماسيح وثعابين في شوارع ضواحي مدينة تاونزفيل، بشمال شرق أستراليا، بعد سقوط أمطار بمعدلات قياسية وحدوث فيضانات مدمرة.

واضطرت السلطات إلى فتح بوابات الفيضانات في سد نهر روس القريب، بعد أن بلغت الطاقة الاستيعابية أكثر من 200 بالمئة، ما أدى إلى غرق العديد من الأحياء وتهديد ما يصل إلى 20 ألف منزل.

وقد قام السكان المحليون بنشر صور التماسيح في الشوارع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إنهم رأوا ثعابين في الماء.

وأدت الفيضانات إلى عمل طواقم الطوارئ بكامل طاقتها، وقال متحدث باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ في كوينزلاند، اليوم الاثنين، إنه قد تلقى 1000 مكالمة لطلب المساعدة.

من ناحية أخرى، توقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول المزيد من الأمطار، مع احتمال وصولها إلى 300 ملليمتر.