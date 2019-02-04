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الرئيسية | منوعات | "زين حكاية عاتمة ونور" .. قصة ملهمة لمحاربة السرطان 4 مرات بأنواع مختلفة

"زين حكاية عاتمة ونور" .. قصة ملهمة لمحاربة السرطان 4 مرات بأنواع مختلفة

"زين حكاية عاتمة ونور" .. قصة ملهمة لمحاربة السرطان 4 مرات بأنواع مختلفة
هسبريس - متابعة
الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:07

دفعتها قصة مرض ابنها مع مرض السرطان على مدار ستة أعوام أصيب خلالها بأربعة أنواع من هذا المرض وتعافيه لتصدر كتاباً يرصد تجربتها لتقديم المساعدة لغيرها في إيجاد الأمل أثناء مواجهة المشاكل.

أصدرت المدونة رضوى موسى كتابها الأول الذي يحمل عنوان "زين حكاية عاتمة ونور"، وقالت خلال لقاء لها ببرنامج "يوم جديد"، على فضائية "الغد" الإخبارية، إنها دونت خلاله عن التجارب القاسية التي يمكن أن يمر بها الشخص خلال حياته، وكيفية الخروج من العتمة إلى النور وإيجاد الأمل.

ورأت موسى أن الكتاب سيساعد عدد كبير من عائلات مرضى السرطان، ويسلط الضوء على تلك الرحلة مع المرض وتفاصيل التعامل مع المريض وكل من حوله.

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