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الرئيسية | منوعات | الطعام المقلي يزيد خطر الوفاة المبكرة لدى النساء

الطعام المقلي يزيد خطر الوفاة المبكرة لدى النساء

الطعام المقلي يزيد خطر الوفاة المبكرة لدى النساء
هسبريس - متابعة
الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:12

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1 - صاحب دراجة الاثنين 04 فبراير 2019 - 23:33
الزيت الرومية. حبدا شي فيديو داخل المصنع. صحة مواطن مغربي لا تهم. من مسؤول عن محلات وجبات سريعة. هناك من يمتلك مقلة زيت عمرها يفوق 10 سنوات من يراقبه.....
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