امرأة تستأجر 30 غرفة بالفنادق للمشردين لحمايتهم من البرد

هسبريس ـ مُتابعة

بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في شيكاغو، اتصلت السيدة Payne بفندق "Amber Inn" ليلة الأربعاء ووجدت فيه 30 غرفة متاحة بمقابل 70 دولارا للغرفة الواحدة، وقامت بحجز هذه الغرفة للمشردين الذين لا مأوى ولا طعام لهم، وذلك خوفًا عليهم وتعاطفها معهم بسبب برودة الجو التي وصلت إلى أدنى مستوياتها؛ إذ سجلت 25 و26 درجة تحت الصفر يومي الأربعاء والخميس.

لم تكتف السيدة Payne بذلك، فبعد أن دفعت ثمن حجز هذه الغرف، تساءلت، عبر حسابها على الإنستغرام، عمن يمكنه المساعدة في نقل هؤلاء المشردين، وكانت الاستجابة سريعة، فقد قام بعض الأشخاص بالمساعدة وأرسلوا إليها قافلة من سيارات "SUV" وشاحنات صغيرة وسائقين متطوعين أيضًا.

وقالت Payne إنها ومساعديها المتطوعين ذهبوا إلى مدينة الخيام حيث يقيم المتشردون، الذين يعيشون هناك منذ سنوات على جانب الطريق السريع، وطلبت من العديد منهم الذهاب معها إلى فندق "Amber Inn"، موردة أن حساب "Cash App" الخاص بها كان يتدفق بالتبرعات، مبرزة أنها التقت في البداية بامرأتين حاملتين وعائلة مكونة من 5 أفراد، شكلوا أول مجموعة ذهبت معها إلى "Amber Inn".

وقامت السيدة Payne بشراء جميع المستلزمات التي يحتاج إليها هؤلاء الأشخاص، من طعام وشراب ومستحضرات وأدوية، وقالت إنها أنفقت ما يقارب 4700 دولار على الغرف والمستلزمات.

وقالت Robyn Smith، مديرة فندق "Amber Inn"، إن هناك متبرعين اتصلوا بشكل مجهول بالفندق ودفعوا ثمن حجز الغرف لهؤلاء الأشخاص المتشردين، مضيفة أنها قامت بتخفيض سعر الغرفة حتى تتمكن من استيعاب المزيد من الناس.

وصرحت السيدة Payne بأن J.B. Pritzker، حاكم ولاية "Illinois"، قام بالإتصال بها وشكرها وقال لها إن ما قامت به هو "من أكبر الأعمال الخيرية التي رأيناها منذ زمن طويل".