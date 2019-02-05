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الرئيسية | منوعات | العثور على فهد صغير في حقيبة سفر بالهند

العثور على فهد صغير في حقيبة سفر بالهند

العثور على فهد صغير في حقيبة سفر بالهند
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 10:49

تم اعتقال أحد المسافرين من تايلاند إلى الهند في مطار الهند بعد أن وجد أحد ضباط الجمارك جرو فهد عمره شهر تقريبًا في حقائبه، حيث سمع هذا الظابط أصواتًا تخرج من حقيبة هذا المسافر مما أثار الشك، وبعد التفتيش، وجد الضابط بالفعل جرو فهد يزن حوالي كيلوغرام واحد مخبأ في سلة بلاستيكية.

وكان هذا الرجل البالغ من العمر 45 عامًا قد وصل إلى مطار "Chennai" يوم السبت على متن رحلة جوية قادمة من مدينة بانكوك، وعندما استجوبه موظفو الجمارك كان يتهرب في ردوده.

وتقوم السلطات بإجراء التحقيقات معه لمعرفة إما ذا كان فردا من عصابة تهريب دولية. كما قال مسؤولو المطار إن هذا الجرو كان يبدو عليه الضعف والخوف، وتم نقله بعد ذلك إلى حديقة "Arignar Anna Zoological" في "Chennai" للإعتناء به.

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