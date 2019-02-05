24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1913:4616:3919:0520:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الفصحى تواجه الأعداء بقوة (5.00)

  2. ساكنة أحياء بمراكش تشكو "ضعف الإنارة العمومية" (5.00)

  3. مخطط تدبير الأزمات .. إستراتيجية غائبة لمواجهة "أنفلونزا الخنازير" (5.00)

  4. "إل تشابو" .. مصير بارون مخدرات على المحك (5.00)

  5. لأي شيء تصلح اللغة الأمازيغية وماذا سيستفيد المغاربة منها؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | مقتل طفل في السابعة من عمره بسبب فشله في حفظ آيات الإنجيل!

مقتل طفل في السابعة من عمره بسبب فشله في حفظ آيات الإنجيل!

مقتل طفل في السابعة من عمره بسبب فشله في حفظ آيات الإنجيل!
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 07:54

لقي الطفل Ethan Hauschultz، البالغ من العمر 7 أعوام، الذي يعيش في مقاطعة "Manitowoc" في "Wisconsin"، مصرعه بعد ضربه وتعذيبه وجبره على حمل قطعة خشب تزن 44 "باوند" في الثلج بسبب فشله في حفظ بعض من آيات الإنجيل.

ووفقًا لتقارير "Fox 6 Now"، فقد تم توجيه الاتهام بقتل الطفل Ethan Hauschultz إلى طفل يبلغ من العمر 15 عامًا وشخصين بالغين أيضًا، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم. كما أكد Dan Hartwig، مدير شرطة مقاطعة "Manitowoc"، أن هذا الطفل قد تعرض للضرب المبرح، وأجبر على حمل قطعة خشب تزن 44 "باوند" في الثلج حيث تم دفنه.

كما كشفت تقارير "Fox 11 News" عن أسماء المتهمين وهما:

Damian Hauschultz، البالغ من العمر 15 عامًا، الذي تم اتهامه بجريمة القتل وستة تهم أخرى. لكن بسبب سنه، يتم التعامل مع مثل هذه الأحداث في محكمة الكبار، وتم اتهام والده، البالغ من العمر 48 عامًا، بجريمة قتل وخمسة تهم أخرى.

وTina McKeever-Hauschultz، البالغة من العمر 35 عامًا، التي تم اتهامها بالفشل في الحيلولة دون وقوع ضرر بدني للطفل، مما أدى إلى وفاته.

ووفقًا للتقارير، أوضح Damian للسلطات أن الطفل Ethan Hauschultz كان يعاقب لعدم معرفته 13 آية من الإنجيل، وكانت العقوبة تتمثل في حمل الخشب لساعتين في اليوم لمدة أسبوع في الثلج.

ووفقًا لمسؤول الفحص الطبي في مقاطعة "Milwaukee"، فإن سبب وفاة الطفل Ethan هو إنخفاض درجة حرارة الجسم وإصابات وكدمات في الرأس والصدر والبطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.