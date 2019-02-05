مقتل طفل في السابعة من عمره بسبب فشله في حفظ آيات الإنجيل!

هسبريس ـ مُتابعة

لقي الطفل Ethan Hauschultz، البالغ من العمر 7 أعوام، الذي يعيش في مقاطعة "Manitowoc" في "Wisconsin"، مصرعه بعد ضربه وتعذيبه وجبره على حمل قطعة خشب تزن 44 "باوند" في الثلج بسبب فشله في حفظ بعض من آيات الإنجيل.

ووفقًا لتقارير "Fox 6 Now"، فقد تم توجيه الاتهام بقتل الطفل Ethan Hauschultz إلى طفل يبلغ من العمر 15 عامًا وشخصين بالغين أيضًا، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم. كما أكد Dan Hartwig، مدير شرطة مقاطعة "Manitowoc"، أن هذا الطفل قد تعرض للضرب المبرح، وأجبر على حمل قطعة خشب تزن 44 "باوند" في الثلج حيث تم دفنه.

كما كشفت تقارير "Fox 11 News" عن أسماء المتهمين وهما:

Damian Hauschultz، البالغ من العمر 15 عامًا، الذي تم اتهامه بجريمة القتل وستة تهم أخرى. لكن بسبب سنه، يتم التعامل مع مثل هذه الأحداث في محكمة الكبار، وتم اتهام والده، البالغ من العمر 48 عامًا، بجريمة قتل وخمسة تهم أخرى.

وTina McKeever-Hauschultz، البالغة من العمر 35 عامًا، التي تم اتهامها بالفشل في الحيلولة دون وقوع ضرر بدني للطفل، مما أدى إلى وفاته.

ووفقًا للتقارير، أوضح Damian للسلطات أن الطفل Ethan Hauschultz كان يعاقب لعدم معرفته 13 آية من الإنجيل، وكانت العقوبة تتمثل في حمل الخشب لساعتين في اليوم لمدة أسبوع في الثلج.

ووفقًا لمسؤول الفحص الطبي في مقاطعة "Milwaukee"، فإن سبب وفاة الطفل Ethan هو إنخفاض درجة حرارة الجسم وإصابات وكدمات في الرأس والصدر والبطن.