صبي يرفع دعوى قضائية لوقف لعبة "PUBG" في الهند

هسبريس ـ مُتابعة

قام صبي في الهند، يبلغ من العمر 11 عامًا، يدعى Ahad Nizam، بإقامة دعوى قضائية ضد المصلحة العامة في محكمة بومباي العليا، يطالب فيها بضرورة حظر ووقف لعبة "PUBG" في الهند، وقال إن سبب طلبه هو أنها تروج للتسلط الإلكتروني والدفع إلى العنف والاعتداء.

ومثل هذا المطلب كان قد تم إجراؤه بالفعل في وقت سابق، وذلك لأن اللعبة تؤدي إلى الإدمان عليها، مما يؤثر على إنتاج وكفاءة الأفراد.

وقد حظرت حكومة ولاية "Gujarat" لعبة "PUBG" بالفعل في المدارس الابتدائية، ومؤخرًا طالب اتحاد طلاب "J&K" بحظرها، مما يدل على أن مصيرها في الهند قد يكون على وشك الانتهاء.