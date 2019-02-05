ملكة لجمال الكون تكتشف إصابتها بسرطان الجلد

هسبريس - إفي

أعلنت ملكة جمال الكون لعام 1993 البويرتوريكية ديانا تورريس أنها تعاني من سرطان الجلد، الميلانوما (سرطان الخلايا الصبغية)، وأنها أجرت عملية جراحية ثانية في الجزء الخلفي لإحدى ركبتيها وتنتظر معرفة العلاج الذي ستتبعه.

أكدت الزوجة السابقة للمطرب مارك أنتوني (2000-2004) على حسابها الرسمي على انستجرام أن السرطان نشأ من شامة وجزء "ظهر ولكنني لم أعره انتباها".

وتابعت نجمة التليفزيون وعارضة الأزياء البالغة من العمر 44 عاما: "لقد استأصلوا جزءا كبيرا من الجزء الخلفي لركبتي وأجزاء أخرى سرى فيها الورم".

وجاء في مقطع فيديو: "توسل خطيبي لويس لي كي أحدد موعدا ليفحصوني، وفي النهاية حجز هو الموعد وبعد فحص عينة وإجراء عملية ثانية الثلاثاء الماضي جاءت النتائج إيجابية للأسف".

وبعد أن أكدت ثقتها في أن الورم لم ينتشر أكثر من ذلك، اعترفت أن ابنيها، كريستيان وريان، اللذين أنجبتهما أثناء زواجها بأنتوني، "بخير رغم خوفهما الكبير. إنهما يعلمان أن لهما أما مناضلة وأنني أنهض بعد كل عثرة".

وأضافت "عليكن ألا تنسوا العناية بأنفسكن"، بعدما أشارت إلى أن الأمهات يعتنين بالجميع لكنهن أحيانا "يغفلن أنفسهن".

وقد أعلنت تورريس في شهر أكتوبر الماضي خطبتها للويس ديسبوسيتو المنتج وأحد رؤساء شركة (ستوديهات مارفل).

يذكر أن دايانارا من مواليد توا ألتا، بشمال بويرتوريكو، وعقب تتويجها ملكة جمال للكون في الفلبين، تلقت عروضا كثيرة للعمل وبدأت مسيرة مهنية هناك كمطربة وراقصة وعارضة أزياء.

ولعبت دايانارا بطولة فيلمين في الفلبين. كما فازت بالموسم الخامس من برنامج "انظر من يرقص" على قنوات "يونيفزيون" الذي نالت فيه 50 ألف دولار لصالح مؤسسة أطفال مستشفى سان خورخي في سان خوان.