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الرئيسية | منوعات | أنجلينا جولي تزور مخيمات الروهينغا في بنغلاديش

أنجلينا جولي تزور مخيمات الروهينغا في بنغلاديش

أنجلينا جولي تزور مخيمات الروهينغا في بنغلاديش
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:27

زارت أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، مخيمات اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين فروا من ميانمار إلى بنغلادش ونددت بتقاعس العالم عن منع حدوث هذه الأزمة التي شهدت نزوح 730 ألفا من ديارهم .

وتحدثت نجمة هوليوود أمام حشد من اللاجئين من فوق قمة تل في مخيم كوتابالونج، وهو أكبر تجمع للاجئين في العالم، الواقع في منطقة كوكس بازار في بنغلادش.

وقالت جولي "أشعر بالتأثر والفخر بالوقوف معكم اليوم".

وأضافت "لكم كل الحق في ألا تكونوا بلا وطن وأسلوب التعامل معكم عار علينا جميعا".

وتابعت قائلة "الأكثر مأساوية في هذا الوضع هو أننا ليس بمقدورنا القول بأننا لم نتلق تحذيرا بشأنه".

وتأتي الزيارة في وقت قالت فيه الأمم المتحدة إنها تستعد لتوجيه نداء جديد لتقديم 920 مليون دولار للاجئين الذين فروا من القمع العسكري الوحشي في ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش.

واتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعية "بنية الإبادة الجماعية" أثناء الحملة العنيفة التي قضت على المئات من قرى الروهينغا في غرب ولاية راخين.

وتنفي ميانمار هذه التهمة وتقول إن الحملة كانت رد فعل شرعيا على تهديد المتشددين وتعهدت بالترحيب بعودة اللاجئين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hassan الأربعاء 06 فبراير 2019 - 00:24
هاد السيدة، قمة الانسانية. دارت واحد الخطاب نهار خدات واحد الجائزة على شي فيلم... البكية.
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2 - rain man الأربعاء 06 فبراير 2019 - 00:29
حنا الفنانة ديالنا كتلقاهم مجموعين عير فالخوا الخاوي اما فشي عراسية والا فشي مهرجان ديال السينما باش يبينو شنو لابسين وهاد الفنان ينمم فهدا وووووو
في حين أن فنانة عالمية تجوب الأرض من أجل جلب السعادة للاجئين ماديا ومعنويا
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