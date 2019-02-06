رجل يقتل زوجته.. والدافع هو الغيرة

هسبريس ـ مُتابعة

وفقًأ للشرطة، قُتلت سيدة تدعى أنستازيا أورلوفا على يد زوجها عن طريق طعنها، وبعد ذلك خنقها باستخدام كابل الهاتف، والسبب هو غيرة الزوج.

وعندما ذهب رجال الشرطة إلى موقع الجريمة، عثروا على طفلي الزوجين، اللذين يتراوح عمرهما بين عامين وأربعة أعوام، وهما يتوسلان أمهما أن تستيقظ. فيما كان والدهما، البالغ من العمر 26 عامًا، ينظف الأرض من الدماء.

وكان والدهما، الذي لم يكشف عن اسمه، قد اتصل بالشرطة والإسعاف بعد أن قام بقتل زوجته عندما عادت إلى المنزل في الساعة الثانية بعد منتصف الليل ثملة وعليها عطر رجالي.

وقد تم إلقاء القبض على المتهم بأمر من المحكمة، ويجري التحقيق في الأمر.