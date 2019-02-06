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كُتّاب وآراء
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رجل يقتل زوجته.. والدافع هو الغيرة
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 23:38
وفقًأ للشرطة، قُتلت سيدة تدعى أنستازيا أورلوفا على يد زوجها عن طريق طعنها، وبعد ذلك خنقها باستخدام كابل الهاتف، والسبب هو غيرة الزوج.
وعندما ذهب رجال الشرطة إلى موقع الجريمة، عثروا على طفلي الزوجين، اللذين يتراوح عمرهما بين عامين وأربعة أعوام، وهما يتوسلان أمهما أن تستيقظ. فيما كان والدهما، البالغ من العمر 26 عامًا، ينظف الأرض من الدماء.
وكان والدهما، الذي لم يكشف عن اسمه، قد اتصل بالشرطة والإسعاف بعد أن قام بقتل زوجته عندما عادت إلى المنزل في الساعة الثانية بعد منتصف الليل ثملة وعليها عطر رجالي.
وقد تم إلقاء القبض على المتهم بأمر من المحكمة، ويجري التحقيق في الأمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - ماجد واويزغت الخميس 07 فبراير 2019 - 01:16
واقيلا هاد الزوج عيا ما يصبر للصبر حدود
3 - amin sidi الخميس 07 فبراير 2019 - 02:22
سلام : عندنا احنا مدونة الاسرة المراة عندها الحق اتسافر بوحدها بلما طلب ايدن من رجلها اومتسولهاش فين كنتي هد المدونة خلعتنا حتى طيرات منا الغيرة
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