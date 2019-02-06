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الرئيسية | منوعات | طفل في الثالثة من عمره يطلق النار على أمه

طفل في الثالثة من عمره يطلق النار على أمه

طفل في الثالثة من عمره يطلق النار على أمه
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 11:42

قام طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام بإطلاق النار على أمه الحامل في الشهر الثامن دون قصد. إذ وفقًا لشرطة واشنطن، كانت الأم، البالغة من العمر 26 عامًا، جالسة على سريرها تشاهد التلفاز في الساعة الرابعة من يوم السبت، وإذا بطفلها الصغير يطلق النار على وجهها.

ووفقًا للتقارير، فإن والد الطفل استعار هذا المسدس من صديق له، وقام بتركه محشوا بالرصاص بالقرب من السرير يوم الحادث بعد سماع أصوات خارج المنزل.

وصرح الوالد بأن الطفل أخذ المسدس دون أن يلاحظ أحد، حيث سمع فجأةً صوت إطلاق الرصاص، وبعد ذلك وجد الأم مصابة في وجهها.

وتواجه الأم حاليًا خطرًا شديدًا على حياتها، إذ أن حالتها حرجة للغاية. وقد يواجه الأب اتهامات جنائية بتركه سلاحا في المنزل دون أخذ الاحتياط.

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