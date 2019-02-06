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الرئيسية | منوعات | شاب ياباني يواعد صرصارا ويأكله!

شاب ياباني يواعد صرصارا ويأكله!

شاب ياباني يواعد صرصارا ويأكله!
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 07:47

قد تكون سمعت من قبل عن وجود أشخاص يتناولون الحشرات أو يربونها، لكن أن يواعدوها...!

الشاب الياباني يوما شينوهارا، البالغ من العمر 25 عامًا، كان بالفعل يواعد صرصارا (أو صرصارة)، إذ وصفها بأنها حبه الأول وأطلق عليها اسم "ليزا!".

وقد صرح يوما بأنه لم يلتق حتى الآن بأي فتاة تثير انتباهه مثلما فعلت ليزا.

والأمر الأكثر غرابة واشمئزازا أنه قام بأكل ليزا، بعد أن ماتت ذات يوم. إذ قال إنه يود أن تبقى بداخله مدى الحياة!

ويعتبر شينوهارا من أكثر الأشخاص المولعين بالحشرات، فهو يقوم بتربيتها في معظم الأوقات، كما أنه يتناولها بدلًا من اللحوم، وكان يشارك في تنظيم مسابقات أكل الحشرات في اليابان.

وفي مقابلة معه، قال إنه يعتقد أن التواصل بينه وبين ليزا كان أمرًا سهلًا، وكان من الطبيعي أن يأكلها عندما ماتت لكي تبقي ذكراها خالدة بداخله.

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