السجن مدى الحياة لرجل ألقى بزوجته من فوق جسر

هسبريس ـ مُتابعة

حُكم على رجل من ولاية تكساس بالسجن مدى الحياة بعد أن اعترف بقتل زوجته عن طريق ربط قطعة ضخمة من الإسمنت في جسدها وإلقائها من فوق أحد الجسور.

وقد تم اكتشاف جثة زوجته إليزابيث أرلانو، البالغة من العمر 28 عامًا، في أبريل 2016 في بحيرة Lake Worth بعد أن أفاد بعض الصيادين أنهم سمعوا صراخًا ورأوا شخصا يسقط من أعلى الجسر.

وعندما اكتشفوا جثة الزوجة، وجدوا حبلا ملتفا حول رقبتها ومرفقًا بقطعة ضخمة من الإسمنت يبلغ وزنها 54 كيلوغراما. وبعد 10 أيام ألقي القبض على الزوج رودولفو أرلانو، وتم التحقيق معه، حيث اعترف بأنه هو من اقترف هذه الجريمة البشعة.