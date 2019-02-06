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حظر بيع السجائر للأشخاص أقل من 100 سنة

حظر بيع السجائر للأشخاص أقل من 100 سنة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 16:37

تدرس ولاية هاواي الأمريكية حظر بيع السجائر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 100 عام بحلول سنة 2024، في إطار خطة سيجري تنفيذها بشكل تدريجي اعتبارا من 2020.

وفي إطار هذا الإجراء، لن يُسمح ببيع السجائر لمن هم دون الـ30 عاما اعتبارا من 2020، على أن يرتفع الحد الأدني إلى 40 عاما في 2021، ثم 50 في 2022 و60 في 2023 إلى أن يصل أخيرا إلى 100 عام في 2024.

وفي تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، أشارت عضوة الكونغرس الجمهورية سينثيا تيلين، التي تعد أحد الداعمين لمشروع القانون، إلى أن تطبيق هذا الإجراء لن يكون سهلا، لكنها اعتبرت أنه سيكون "خطوة أولى حازمة يجب اتخاذها".

وأضافت المنتخبة نفسها أن هذا الإجراء، الذي يدعمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، يهدف إلى "الحفاظ على صحة وسلامة سكان الولاية".

ويأتي مشروع القانون هذا في إطار محاولات ولاية هاواي للحد من سبل الحصول على التبغ، بعدما أصبحت بالفعل أول ولاية أمريكية تحظر بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما.

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