تنظيم حفل الأوسكار بلا مقدّم لثاني مرة في تاريخه

هسبريس - رويترز

قالت كاري بيرك، رئيسة الترفيه في شبكة "إيه.بي.سي"، إن حفل جوائز الأوسكار لن يكون له مقدم رسمي هذا العام، وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخ الحفل.

وأضافت بيرك، في تصريحات تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من تسليم الجوائز التي تعد الأرفع في صناعة السينما، إن الفعالية التي تنظم يوم 24 فبراير الجاري ستتخلى عن مقدم الحفل و"تكتفي بمقدمي جوائز الأوسكار".

و"إيه.بي.سي" وحدة تابعة لـ"والت ديزني" تبث حفل الأوسكار سنويا بالتلفزيون، وتشارك عن قرب في تنظيم البث.

وكان الممثل الكوميدي كيفن هارت قد اعتذر، في دجنبر الماضي، عن تقديم حفل الأوسكار المقبل بعد أن عاودت تغريدات عن المثليين، سبق وأن كتبها، الظهور بقوة على الإنترنت".

ولم ينظم حفل جوائز الأوسكار دون مقدم إلا مرة واحدة في تاريخه الممتد على 91 عاما، وكانت في عام 1989.

وقالت بيرك إن اتخاذ القرار جاء بعد ما وصفته بـ"الفوضى التي أعقبت انسحاب هارت"، وبعد محاولة لإحياء فرصه في تقديم الحفل.

وأضافت مخاطبة الصحفيين، في اجتماع جمعية نقاد التلفزيون في ضاحية باسادينا في لوس انجليس، أن أكاديمية فنون وعلوم السينما، التي تمنح جوائز الأوسكار، وعدت شبكة "إيه.بي.سي" العام الماضي بألا تزيد مدة البث التلفزيوني للحفل عن 3 ساعات، أي أقل بثلاثين دقيقة عن الأعوام القليلة الماضية.