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كُتّاب وآراء
السويد.. العثور على تاجين ملكيين مسروقين في "القمامة"
أعلنت الشرطة السويدية، الأربعاء، العثور على تاجين ملكيَين مسروقين، في سلة قمامة بأحد شوارع العاصمة ستوكهولم.
والتاجان جزء من مجموعة نادرة تعود للأسرة المالكة بالسويد، وقد سرقا مطلع غشت 2018، وتقدر قيمتهما بحوالي 7.2 مليون دولار.
وأكدت الشرطة، في بيان، أنها عثرت صباح الثلاثاء على تاجين مرصعين باللؤلؤ، صنعا خصيصا للملك كارل التاسع وزوجته الملكة كريستينا في القرن السابع عشر.
وكان اللصوص قد سرقوا التاجين من صندوقين يحتويان مقتنيات ملكية، ضمن كاتدرائية في سترنغناس غربي ستوكهولم، ثم فروا بزورق آلي كان بانتظارهم في بحيرة مالارين ثالث كبرى البحيرات السويدية.
وجاء العثور على التاجين، اللذين يعود تاريخهما إلى العام 1611، بالتزامن مع محاكمة مشتبه به ( 22 عاماً) كان قد ألقي القبض عليه في شتنبر الماضي على ذمة القضية المذكورة.
وتأجلت المحاكمة عندما قالت الشرطة إن حارس أمن عثر على التاجين.
وأضافت أن التاجين يبدوان سليمين، لكن الادعاء العام ليس مقتنعا تماما بأنهما التاجان الأصليان.