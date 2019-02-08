رجل في الـ94 يحصل على دكتوراة بجامعة أسترالية

هسبريس ـ مُتابعة

بات أسترالي يدعى ديفيد بوتوملي، البالغ 94 عاما، الشخص الأكبر سنا في بلاده الذي يحصل على رسالة دكتوراة.

وحصل بوتوملي على دكتوراة في الفلسفة من جامعة كورتين، بولاية أستراليا الجنوبية، بعدما درس بدوام جزئي على مدار سبعة أعوام.

وبعد حصوله على الدكتوراة، يسعى بوتوملي لقضاء المزيد من الوقت مع زوجته آن التي تبلغ 68 عاما؛ ومواصلة الدراسة.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن بوتوملي قوله :"انتابني في البداية شعور بالراحة التامة. أعتقد أن هذا شعور يختبره غالبية الطلاب الذين يحصلون على دكتوراة بعد تجاوز اختبار أو بحث".

من ناحيتها علقت نائبة رئيس جامعة كورتين، ديبوراه تيري، على الأمر قائلة: "إنجاز دكتور بوتوملي المذهل يثبت أن العمر ليس حاجزا أمام مواصلة الدراسة وحصوله على الدكتوراة سيلهم كثيرين".