ولاية هندية تفرد الملايين لحماية الأبقار المقدسة

هسبريس - افي

أعلنت اليوم حكومة الإقليم الشمالي الهندي، أتر بردايش، الذي يحكمه الحزب القومي الهندي "بهاراتيا جاناتا" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أنها ستخصص 70 مليون يورو لحماية الأبقار التي تعتبر مقدسة في الهندوسية، في الوقت الذي يزداد فيه الضيق من عدم القدرة على ذبح تلك الماشية.

وصرح وزير مالية إقليم أوتار براديش، راجيش أجارول، أمام البرلمان أنه سيتم تخصيص 30 مليون يورو (2.470 مليار روبية) من ميزانية الدولة للعام المالي 2019-2020 لإنشاء إسطبلات لأبقار الشوارع في المناطق الريفية، حسب وكالة (PTI) المحلية.

وأضاف نفس المصدر أن الحكومة الإقليمية ستخصص 24 مليون يورو أخرى (2.000 مليار روبية) لإنشاء حظائر معروفة في اللغة الهندية باسم (جواشالا) في المناطق الحضرية بالإقليم صاحب أكبر عدد سكان في الهند، والذي يسكنه حوالي 200 مليون شخص.

كما سيتم تخصيص 20 مليون يورو من رسوم مبيعات الكحول في أوتار براديش "لحماية الماشية المهجورة في الولاية"، بحسب نفس المصدر.

وتسببت السياسة الشديدة للحكومة الإقليمية ضد ذبح هذه الحيوانات في تعدد حالات ترك هذه الماشية، نظرا لأن أصحابها لا يستطيعون أو لا يريدو الاستمرار في الحفاظ عليها، لأنها أصبحت حيوانات غير منتجة، ولأنها بحسب المزارعون، تسبب خسائر مادية كبيرة على محاصيلهم.

ونقل تليفزيون دلهي في دجنبر الماضي أن مجموعة من المزارعين حبست 800 بقرة داخل مدرسة حكومية في مدينة عليكرة مدعين أن الأبقار كانت تدمر حصادهم، وأبلغت وسائل إعلام محلية عن حوادث مشابهة في مختلف أقاليم البلاد.

وجاء إعلان ميزانية إقليم أوتار براديش الذي يخصص جزءا كبيرا بقيمة حوالي 95 مليون يورو لإنشاءات البنية التحتية وبرامج التطوير الزراعي، قبل شهرين من الانتخابات العامة المزمع عقدها في أبريل/نيسان القادم.