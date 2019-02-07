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كُتّاب وآراء
سيدة تعيش مع جثة والدتها لمدة 3 سنوات للاستفادة من معاش التقاعد
في واقعة غريبة، ظلت سيدة تعيش إلى جانب جثة والدتها لمدة ثلاث سنوات في التشيك حتى فارقت الحياة.
وذكرت صحيفة (مالدا فرونتا دنيس) أن المرأة (61 عاما)، التي توفيت بعد ذلك، مكثت بجوار جثة والدتها في غربي جمهورية التشيك.
وعثرت السلطات المحلية على الجثتين بدون حياة وكانت من بينهما جثة الوالدة (90 عاما) وكانت في حالة تحنيط.
وتكهنت الصحافة المحلية بأن الإبنة قامت بهذا الأمر للاستفادة من معاش تقاعد والدتها.
ووفقا للتحريات الأولية، فقد كان سبب وفاة السيدتين طبيعيا.