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وزارة الداخلية العراقية توافق على تغيير لقب الفنان كاظم الساهر

وزارة الداخلية العراقية توافق على تغيير لقب الفنان كاظم الساهر
هسبريس - متابعة
الجمعة 08 فبراير 2019 - 09:35

وافقت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، على طلب تقدم به الفنان العراقي كاظم الساهر، لتغيير لقبه في الأوراق الثبوتية من السامرائي إلى الساهر.

ووفق طلب رسمي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي فإن المغني (كاظم) يريد اعتماد شهرته "الساهر" لقبا رسميا بدلا من لقبه الأصلي "السامرائي" ‏لكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى.

وقال ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، للأناضول، إن "وزارة الداخلية وافقت اليوم على طلب تقدم به أحد محامي الفنان العراقي كاظم الساهر لتغيير لقبه المعتمد في الوثائق الثبوتية الرسمية من السامرائي إلى الساهر".

وأوضح المصدر أن "مديرية الأحوال المدنية ستتولى استكمال إجراءات تحويل اللقب من السامرائي إلى الساهر في جميع الوثائق الثبوتية للفنان كاظم الساهر".

وولد الساهر في 12 شتنبر 1957 بالموصل شمالي العراق، ويعتبر من أشهر المطربين العرب، ومعروف أنه يلحن معظم أغانيه بنفسه سوى بعض الأغاني القليلة.

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