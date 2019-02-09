24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:15
|13:47
|16:42
|19:09
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء
- ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟
- نهاية حــزب
- وسطاء السيارات المستعملة
- "القطار المغاربي" يقلص مدة السفر ويؤهل السكك ببلدان المنطقة
"تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء (5.00)
"بليد رانر 2049" .. هكذا ترسم أفلام الخيال العلمي معالم المستقبل (5.00)
- وزارة الخارجية تلتزم الصمت أمام توتر العلاقات المغربية السعودية - (110)
- عوائق التصنيع العسكري بالمغرب .. المخطط الهيكلي وحرب الصحراء - (74)
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء - (66)
- "القطار المغاربي" يقلص مدة السفر ويؤهل السكك ببلدان المنطقة - (48)
- الجماعة: تشميع البيوت "خطة استفزازية" .. والتبريرات "ترّهات مخزنية" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراسة أمريكية تتوقع تغيّر لون الأرض بعد 80 عاما
كشفت دراسة أمريكية، أن لون الأرض سيتغير بعد 80 عاما، بسبب تأثير التغيرات المناخية على العوالق النباتية، التي تساهم في إعطاء المحيطات والبحار لونها الأزرق.
وأوضح باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بولاية أمريكية تحمل الاسم ذاته، أنّ " المحيطات ستفقد لونها الأزرق خلال 80 عاماً، بسبب تأثير التغيرات المناخية على العوالق النباتية"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.
كما وجد الباحثون أنه في عام 2100 ستطرأ تغييرات عدة على ما لا يقل عن 50 بالمئة من محيطات العالم، فالمناطق الزرقاء ستزداد زرقة، أما الخضراء، كما هو حال قطبي الأرض، فقد تتغير إلى درجات أخرى من اللون الأخضر الداكن.
وأشاروا أن هذه التغييرات قد تحمل مخاطر كبيرة على الحياة البحرية، فالتغير الذي قد يطرأ العوالق النباتية، قد يؤثر على النظام الغذائي لمخلوقات بحرية كثيرة، حسب المصدر ذاته