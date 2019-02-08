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الرئيسية | منوعات | مشروبات كحولية مغشوشة تودي بحياة 13 هنديا

مشروبات كحولية مغشوشة تودي بحياة 13 هنديا

مشروبات كحولية مغشوشة تودي بحياة 13 هنديا
هسبريس - متابعة
الجمعة 08 فبراير 2019 - 16:21

لقي 13 شخصا مصرعهم، إثر تعاطيهم مشروبات كحولية مغشوشة، في ولاية أوتاراخند الهندية.

وذكر مسؤولون أن الحادث وقع في بلدة بهاغوانبور بمنطقة هاريدوار، حسبما أوردت صحيفة هندوستان تايمز.

وأوضح المسؤولون أن الكحول المغشوشة أدت إلى 13 حالة وفاة، فضلا عن نقل 40 شخصا إلى المشافي.

وبين المسؤولون أن أعمار الضحايا تترواح بين 30 و57 عاما، وتعهدوا بانزال أشد العقوبات بحق المتورطين في الحادثة.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة أطلقت عملية مكافحة في المنطقة، ضد مصنعي الكحول المغشوشة

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